Sentença do caso da morte de Claudisabel deverá ser conhecida nesta segunda

A sentença sobre o acidente que vitimou a cantora de música ligeira Claudisabel deverá ser conhecida nesta segunda-feira, tendo o Ministério Público pedido que fosse aplicada pena suspensa.

O Ministério Público de Setúbal avançou, em Maio deste ano, com a acusação do condutor do veículo envolvido no acidente que vitimou a cantora Claudisabel pelos crimes de homicídio por negligência e condução sob o efeito de álcool. O arguido, um homem de 50 anos, apresentava uma taxa de álcool de 1,95 g/l, o que, só por si, é considerado crime e punível com pena de prisão até um ano, além de coima.

Num primeiro momento, a investigação terá determinado que existiam indícios de que foi a condução do acusado, descuidada e que não respeitou a distância de segurança, que resultou na morte da artista, o que levou a uma acusação de homicídio por negligência.

No entanto, durante o julgamento, que decorreu no Tribunal de Grândola, o arguido, identificado como guarda prisional, declarou que apenas tinha bebido duas cervejas, alegando que o acidente terá sido motivado pelo facto de o automóvel no qual seguia Claudisabel estar imobilizado na auto-estrada, o que não ficou provado. A defesa argumentou ainda que a morte da cantora se deveu ao facto de a artista não estar a usar cinto de segurança — algo que terá feito com que o MP tenha optado por pedir uma condenação com pena suspensa.

O acidente deu-se entre dois veículos ligeiros na Auto-estrada 2 (A2), junto a Alcácer do Sal, na madrugada de 19 de Dezembro de 2022, tendo o carro em que seguia a artista capotado, obrigando ao seu desencarceramento. O óbito da artista, que terá tido morte imediata, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Claudisabel era o nome artístico de Cláudia Isabel Leiria Madeira (n. 1976, Faro), reconhecida como cantora de música popular portuguesa, carreira que iniciou com apenas 13 anos, com o lançamento do seu primeiro álbum, Dizias Tu, Pensava Eu. Um dos seus maiores sucessos data de 1999, quando lançou Preciso de um herói, tendo participado no Festival RTP da Canção 2010.