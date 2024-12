Sabrina Carpenter e Chappell Roan dão voz a nova versão de Last Christmas dos Wham!

Chappell Roan é uma das convidadas do especial de Natal A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que estreou a 6 de Dezembro na Netflix.

Depois de ser interpretada por artistas como Ariana Grande, Kylie Minogue ou Taylor Swift, Last Christmas dos Wham! acaba de ganhar uma nova versão. Sabrina Carpenter juntou-se a Chappell Roan para um dueto do êxito de 1984 no especial da Netflix A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, que estreou na passada sexta-feira, 6 de Dezembro.

No programa disponível na plataforma de streaming, a artista de 25 anos canta canções clássicas de Natal, como Jingle bells, Santa baby ou This Christmas, além de alguns dos seus singles, Espresso ou Nonsense Christmas. Foram convidados para participar artistas como Shania Twain, Cara Delevingne, Quinta Brunson, Tyla ou Sean Astin.

Mas a convidada que mais está a dar que falar é Chappell Roan, conhecida por Good luck, babe. As duas artistas, vestidas a combinar em veludo verde, juntaram-se para cantar Last Christmas e o resultado é uma nova versão harmoniosa com um toque extra de pop graças a um arranjo musical feito por ambas, explicou o designer de cena, Jason Sherwood, ao Yahoo! Entertainment. “As duas voltaram-se para a equipa e disseram: ‘Queremos fazer algo que pareça um pouco mais informal e descontraído.’”

A ideia é que o dueto parecesse ser “o fim de uma festa”, pelo que o cenário de Natal da sala de estar, onde foi filmado o concerto para a Netflix, foi “destruído” para este momento. “Depois cantam, tocam e dançam juntas ─ e é um momento tão agradável. É provavelmente o meu momento preferido do espectáculo, porque representa a essência do que queríamos fazer”, declara o responsável.

O programa especial foi lançado três dias depois de Last Christmas dos Wham! ter celebrado o seu 40.º aniversário. A canção, escrita e interpretada por George Michael, foi originalmente lançada a 3 de Dezembro de 1984 e o videoclip mostra um grupo de amigos que se junta para passar o Natal num chalé em Saas-Fee, na Suíça. Na trama, Andrew Ridgeley está a namorar com a rapariga com quem George Michael esteve envolvido no ano anterior e a quem a canção é dedicada.

Apesar de hoje ser um sucesso, o lançamento do single foi ofuscado por outra canção, Do they know it’s Christmas?. A iniciativa da Band Aid, para angariar fundos para a fome na Etiópia, foi a mais ouvida nesse Natal de 1984.

A consagração de Last Christmas chegaria 36 anos depois do lançamento, em 2021, quando a faixa ultrapassou All I want for Christmas is you de Mariah Carey no top da Billboard. No Reino Unido, a canção havia de chegar ao primeiro lugar na lista oficial de êxitos só em 2023. O single vendeu mais de dois milhões de cópias em todo o mundo e esteve no primeiro lugar de 16 países — actualmente está na 18.ª posição da Billboard e acumula milhares de milhões de streams no Spotify.