O nome de rapaz mais popular em Inglaterra: Muhammad

Muhammad foi o nome mais popular dado a bebés do sexo masculino em Inglaterra e no País de Gales em 2023, ultrapassando Noah para assumir o primeiro lugar, mostraram dados oficiais divulgados no fim da última semana.

Muhammad, nome de origem árabe, que significa “louvável”,​ tem marcado presença entre os dez mais populares desde 2016 e ficou em segundo lugar em 2022, de acordo com a lista anual produzida pelo Office for National Statistics (ONS).

Oliver substituiu George como o terceiro mais popular.

Para as meninas, os três nomes mais populares em 2023 — Olivia, Amelia e Isla — mantiveram-se inalterados em relação ao ano anterior.

O ONS disse que o mundo das celebridades parece ter influenciado o aumento da popularidade de alguns nomes, citando bebés chamados Reign e Saint, inspirados talvez na família Kardashian-Jenner, e um aumento naqueles que partilham os nomes de músicos pop como Billie Eilish.

Entre famosos com o nome Muhammad, distingue-se o boxeador Muhammad Ali, o Nobel da Paz Muhammad Yunus ou o actor britânico Mohammed George, da popular novela EastEnders.

Por oposição, a publicação afirma que os nomes partilhados com membros da família real, como Charles, George e Harry, estão a tornar-se menos populares.

Já em Portugal, até à data, o ano de 2024 fica marcado pela continuidade do reinado de Maria; nos rapazes, o nome mais popular é Francisco.