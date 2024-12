“Viaje com Segurança”: associação de agências de viagem lança site informativo

"Viaje com Segurança com o Apoio do Provedor do Cliente" é o mote do novo microsite informativo lançado pela Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

Localizado aqui, este recurso online, anuncia a APAVT, "reforça a segurança e a confiança dos viajantes".

Entre os objectivos: "esclarecer dúvidas sobre esta entidade de resolução alternativa de litígios (RAL)" e "promover o acesso a informações claras e úteis sobre os direitos dos viajantes".

"É um passo importante para assegurar que os viajantes estão bem informados e protegidos em todas as etapas da sua viagem", comenta Pedro Costa Ferreira, presidente da associação, destacando que permite o acesso à "mais importante plataforma de resolução alternativa de conflitos, na área das viagens, o Provedor de Cliente da APAVT".

No microsite encontra-se informação, "prática e acessível", sobre a provedoria e os direitos dos consumidores. O espaço será também actualizado com informações "relevantes" para "ajudar os viajantes a planear as suas viagens com segurança".

A página permite ainda acesso a um "canal directo de apoio" do provedor.