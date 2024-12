A mudança que fez história

Neste Inverno, e com o tempo frio, talvez queira procurar uma nova bebida para o momento pós-refeição e dos serões de família ou com amigos. No entanto, há histórias que não devem ser alteradas, mas podem ser actualizadas. É por isso que Macieira Cream pode ser a sua melhor opção.

Com vontade de continuar a mudar e a fazer história – não fosse Macieira Cream o produto que revolucionou o mercado dos licores cremosos –, a marca quer reforçar a sua ousadia e o impacto da transformação, mesmo em cada um de nós quando, no dia-a-dia, desafiarmos as normas, as regras e o estipulado. A marca é mesmo um exemplo de transformação, uma vez que se reinventou, em 2022, e daí mesmo nasce a campanha “Ao mudar a história, fazemos história”.

E Marta Pereira da Costa, a protagonista, é um dos maiores exemplos portugueses sobre desafiar as normas e mudar a história – afinal, é a primeira mulher guitarrista profissional de Fado a nível mundial, um mundo dominado pelos homens. É isso mesmo que a nova campanha de Macieira Cream representa: a entrada de uma mulher no "mundo dos homens" que, através do seu talento, persistência e coragem, se consagra como uma das melhores na sua profissão. Para finalizar e celebrar a mudança da história com aquela que é a bebida que, desde o seu início, faz História e parte da vida dos portugueses – Macieira Cream. “O brinde com Macieira Cream representa o poder de cada um em reescrever a sua própria história e a capacidade de trazer inovação a um legado”, explica a marca.

Para Francisca Ribeiro, brand manager da marca Macieira, com este produto “mudámos o mercado dos licores cremosos em Portugal, ao alcançar uma expressão inédita e um crescimento sem precedentes neste segmento. Marta Pereira da Costa personifica essa mudança ao desafiar o status quo e transformar um segmento do Fado. "Nos últimos dois anos, mudámos e fizemos história com Macieira Cream e queremos continuar esta trajectória”, refere.

Já Marta Pereira da Costa acredita que: "Desafiar aquilo que está estabelecido nunca é fácil, mas é assim que se faz história. A história de Macieira Cream relaciona-se com a minha, uma vez que partilho este espírito de mudança e acredito que há sempre espaço para novas histórias, mesmo num mundo tão ligado à tradição como o Fado”.

A história e a tradição andam de mãos dadas, mas, cada vez mais, a mudança e o desafio acompanham-nas.

A tradição de Macieira num licor cremoso

Macieira Cream, um licor cremoso, é constituído pelas notas de cacau, caramelo e café que lhe dão personalidade e pelo sabor da aguardente vínica portuguesa que lhe dá corpo. Com 17 por cento de teor alcoólico, o perfil aromático e suave alia-se à textura cremosa que culmina num sabor equilibrado, em particular quando é acrescentada uma pedra de gelo ao copo baixo em que deve ser bebido. Há ainda quem o misture com café ou faça cocktails criativos, com aquela que é uma bebida para o momento logo após a refeição.

Recentemente, a marca lançou a edição limitada de Natal, de Macieira Cream Caramelo Salgado. A juntar aos sabores e à cremosidade, foi acrescentado um intenso aroma a caramelo, que se funde com o suave toque de sal que a bebida apresenta. Uma nova opção de bebida, de uma história que foi reescrita.

Aprenda a preparar um Macieira Cream Caramelo & Chocolate Foto Para mudar a história e fazer história, como Macieira Cream tanto deseja, é a hora de aprender a fazer a nova bebida sensação da família e do grupo de amigos. Aprenda a preparar! Primeiro passo: Misture 50 mililitros de Macieira Cream Caramelo Salgado com 150 mililitros de leite achocolatado. Segundo passo: Adicione chantilly no topo e uma pitada de sal grosso para realçar o sabor. Terceiro passo: Finalize com um toque especial de caramelo líquido e bolachas, ou outras decorações à sua escolha.

Com uma história que remonta a 1885, a marca Macieira nasceu das mãos de José Guilherme Macieira. Ao longo dos anos, aumentou a sua notoriedade entre consumidores e apreciadores de bebidas espirituosas, em Portugal e no estrangeiro. Celebrando a sua história, mas adaptando-se à actualidade, Macieira é uma marca presente em mais de 30 países espalhados pelos cinco continentes.

Um Natal que fica para a história No Natal, oferecemos presentes àqueles que nos são mais queridos; no entanto, a dúvida costuma persistir sobre qual é o presente ideal. Este ano temos duas sugestões que podem ser partilhadas em família ou com amigos. Se preferir ir pelo mais tradicional pode optar por Macieira Cream, em que o perfil aromático e suave alia-se à textura cremosa que culmina num sabor equilibrado. E, neste Natal, estará disponível um pack com oferta de copo. Se gosta inovar, mas com um toque de tradição, tem à sua disposição Macieira Cream Caramelo Salgado, um licor com um intenso sabor a caramelo. Macieira Cream tem um PVPR de 18,19€, e a edição limitada Macieira Cream Caramelo Salgado tem um PVPR de 19,99€.

Seja responsável, beba com moderação.