Scottie Scheffler encerra 2024 com a sua nona vitória do ano

O norte-americano Scottie Scheffler revalidou este domingo o título no Hero World Challenge para aquela que foi a sua nona vitória em 2024, contando com a medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris.

Jogada no Albany Golf Course, nas Bahamas, o Hero World Challenge – dotado com 5 milhões de dólares em prémios – é uma prova restrita a 20 jogadores e que tem Tiger Woods (este ano ausente da competição) como anfitrião.

Embora tenha partido para a última volta no segundo lugar, a uma pancada do líder, o seu compatriota Justin Thomas, o n.º 1 mundial venceu de forma folgada ao concluí-la com 63 pancadas, 9 abaixo do Par 72 do campo.

Tal marca deu-lhe um total agregado de 263 (-25) e uma vantagem seis shots sobre o sul-coreano Tom Kim, que perfez 269 (-19). Justin Thomas fechou com 71 (-1) caindo para o terceiro lugar com 270 (-18).

Scottie Scheffler não competia em provas individuais desde que triunfou a 1 de Setembro no Tour Championship em Atlanta, sagrando-se então campeão da FedEx Cup 2024, o campeonato do PGA Tour.

No final de Setembro, fizera parte da selecção dos EUA que bateu o International Team na Presidents Cup, em Montreal, Canadá.

“Tive um pouco de tempo para refletir”, disse após a vitória nas Bahamas, “mas não tenho a certeza de como avaliar o ano. Tem sido muito surreal; tem sido muito divertido. Estou muito grato.”

O texano de 28 anos tornou-se assim o terceiro jogador a vencer duas vezes seguidas o Hero World Challenge, depois de Tiger Woods (2006-2007) e do norueguês Viktor Hovland (2021-2022).

Tiger Woods não esteve em competição mas naturalmente esteve presente durante a semana do torneio, cabendo-lhe entregar o troféu ao vencedor. Sobre Scheffler, afirmou: “Ele não faz realmente nada de errado. Vê-se o seu trabalho de pés e todas estas contorções que ele faz, mas o voo da bola é muito preciso.”

Veja mais em www.golftattoo.com