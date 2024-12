Judoca Telma Monteiro anuncia fim da carreira e assume coordenação no Benfica

Apesar do fim da carreira enquanto judoca, Telma Monteiro vai continuar ligada ao Benfica como coordenadora do judo no clube “para desenvolver e inspirar novas gerações”.

A judoca Telma Monteiro anunciou nesta segunda-feira o final da carreira, aos 38 anos, depois de um percurso de mais de duas décadas ao mais alto nível e durante o qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016.

"Termino a minha carreira como queria, com a sensação que dei tudo o que tinha de dar, e foi como tinha de ser. Uma gratidão eterna", disse a judoca em declarações à BTV, acrescentando que pensa em todos os que "contribuíram" para o seu percurso.

O clube também informou que Telma Monteiro vai continuar ligada ao Benfica, mas a partir de agora como "coordenadora do judo no clube, para desenvolver e inspirar novas gerações".

Na despedida, a judoca lembrou que carrega 17 anos de Benfica, com uma história que a "orgulha e honra muito", num caminho na modalidade em que competiu durante 24 anos.

Telma Monteiro iniciou o percurso de forma tardia, aos 14 anos, motivada pela irmã e também ex-judoca Ana Monteiro, então na zona de Almada e no clube Construções Norte/Sul, antes de se mudar para as "águias".

"O Sport Lisboa e Benfica enaltece a enorme dedicação e espírito competitivo de Telma Monteiro numa longa e profícua carreira que elevou o prestígio do judo português. No clube do coração desde Julho de 2007, contribuiu decisivamente para o crescimento e desenvolvimento da modalidade no Benfica", referiu o clube lisboeta.

Telma não esqueceu que terminou a carreira junto das pessoas que lhe são próximas, quando no final de Outubro realizou a última competição, no nacional de clubes.

"Terminar a ganhar um título pelo Benfica, junto das pessoas que me são próximas, da minha equipa, por isso, para mim, foi especial", concluiu.