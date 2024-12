Frederico Varandas: “Sporting gerido de fora para dentro? Nunca”

O Sporting partiu nesta segunda-feira para a Bélgica, onde na terça-feira medirá forças com o Club Brugge, em mais uma jornada da Liga dos Campeões, e o presidente dos "leões" aproveitou o mote para deixar claro que só se pronunciará publicamente sobre o momento do clube quando entender oportuno.

No Aeroporto Humberto Delgado, antes da partida da comitiva do Sporting para Bruges, Frederico Varandas acercou-se dos jornalistas para fazer uma declaração unilateral. "A primeira coisa [a dizer] é que, enquanto esta direcção aqui estiver, sabem quando é que o Sporting será gerido de fora para dentro? Nunca", apontou.

Em causa estão as críticas que têm surgido, por parte de alguns adeptos, à produção actual da equipa - que somou três derrotas consecutivas - e, em particular, à escolha de João Pereira para substituir Ruben Amorim no comando técnico. Desde que o novo treinador tomou conta da equipa, o Sporting acumulou um triunfo (6-0 ao Amarante, para a Taça de Portugal) e três desaires, diante do Arsenal (1-5), Santa Clara (0-1) e Moreirense (2-1).

Varandas acrescentou, depois, que será apenas a direcção dos "leões" a escolher o timing e os moldes em que intervirá no espaço público. "O presidente do Sporting não fala quando este ou aquele acha, mas sim quando entendemos que é o momento certo para falar. Muito mais importante do que a habitual comunicação corriqueira, para inglês ver, é a comunicação interna entre estrutura, treinador e jogadores", enfatizou.