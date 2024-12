Ding Liren reage e volta a igualar o Mundial de xadrez

A duas partidas do final, o equilíbrio mantém-se na luta pelo título mundial, com um empate a 12.

O campeão mundial, o chinês Ding Liren, reagiu da melhor forma à derrota sofrida na 11.ª partida do match que está a disputar em Singapura, perante o pretendente ao título, o jovem indiano Dommaraju Gukesh, conseguindo uma preciosa vitória na 12.ª, e igualando o encontro, quando faltam apenas duas partidas para o final.

Depois do desastre sofrido, Liren surgiu determinado e, desta vez, foi ele que surpreendeu o seu oponente optando pela abertura inglesa, pouco usual no seu reportório. Mesmo assim, Gukesh manteve o equilíbrio até ao 17.º lance, altura em que optou por um plano estratégico menos correcto , caindo gradualmente em posição inferior.

Com um grave erro, o pretendente ao título comprometeu decisivamente a sua posição, que, a partir do 23.º lance, se começou a desmoronar. Primeiro perdeu um peão central para, pouco depois, cair o segundo e, com as suas peças descoordenadas, os problemas tácticos eram insolúveis, com o abandono a suceder ao 39.º lance.

Tudo volta a estar em aberto, sendo cada vez mais provável que o encontro venha a ser decidido no desempate, em que se utilizarão os ritmos rápidos. Os próximos dois matches estão agendados para quarta e quinta-feira.