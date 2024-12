Benfica acaba com invencibilidade do Sporting na Liga de andebol

O derby da 15.ª jornada da Liga portuguesa de andebol terminou com uma surpresa, a vitória do Benfica (38-34) sobre um Sporting que até agora estava invicto na prova e que tem sido uma das grandes sensações da Liga dos Campeões nesta época.

Já nesta temporada, os “leões” tinham arrasado o rival quer na final da Supertaça (37-21), quer no campeonato, no pavilhão João Rocha (38-22), mas desta feita as “águias” levaram a melhor, no pavilhão da Luz.

O Benfica chegou à vantagem pela primeira vez a 25-24, depois de os "leões" terem andado sempre na frente do marcador, e conseguiu alargar a margem já nos instantes finais, quando o Sporting foi forçado a correr mais riscos.

Salvador Salvador foi o melhor marcador da partida, com oito golos, enquanto do lado dos "encarnados" destacou-se Alexis Borges, com seis - ele, que veria um cartão vermelho a cerca de um minuto do final.

Com este resultado, o Sporting mantém a liderança, mas agora com os mesmos 43 pontos do FC Porto, enquanto o Benfica é terceiro, com 39, mais dois do que o Marítimo.