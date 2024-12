Terça na TV: a passar de nível com Foxx e Gabriel

CINEMA

Kursk

AMC, 20h14

Thomas Vinterberg realiza este filme sobre uma história verídica e trágica que abalou o mundo. A 12 de Agosto de 2000, o submarino Kursk afunda-se nas águas geladas do mar de Barents. A bordo vão 118 pessoas. Depois do pedido de socorro, os sobreviventes ficam dependentes das decisões das autoridades russas sobre o resgate. Nos dias que se seguem, milhões de pessoas por todo o mundo aguardam, de respiração suspensa, notícias da operação.

Gabriel

RTP1, 00h

Gabriel deixa Cabo Verde e viaja para Lisboa à procura do pai, que não vê desde a infância. No bairro dos Olivais, onde é acolhido pela tia, envolve-se com um gangue liderado pelo dono de um clube de boxe que promove combates ilegais. Estreia em cinema de Nuno Bernardo, Gabriel é um filme dramático sobre imigração, bullying e xenofobia, com Igor Regalla, Almeno Gonçalves, Ana Marta Ferreira, Mina Andala, Ângelo Torres, Susana Sá, José Condessa e Sérgio Praia no elenco.

Nós Somos Teus Amigos

AXN Movies, 1h53

Cole Carter é um jovem que aspira ao sucesso como DJ em Hollywood. A certa altura, conhece um veterano da cena electrónica, que se torna seu mentor. Conhece também Sophie, a namorada dele, e apaixona-se por ela. A partir desse momento, entra numa espiral de decisões difíceis que envolvem tanto a busca da sua voz artística como a fidelidade às suas raízes, sem esquecer aquele amor proibido. Um filme de Max Joseph, com Zac Efron, Wes Bentley e Emily Ratajkowski nos papéis principais.

SÉRIES

Secret Level

Prime Video, streaming

Em estreia, uma colecção de contos de animação (para público adulto) inspirada no universo de videojogos como Dungeons & Dragons, Pac-Man, Mega Man, Armored Cores, Sifu ou Honor of Kings, com assinatura de Tim Miller, também criador de Love, Death + Robots, além de realizador de Deadpool ou Exterminador Implacável: Destino Sombrio. A antologia compreende 15 histórias e conta com as vozes de Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Luna e muitos outros.

Lost Boys & Fairies

Filmin, streaming

Estreia. A adopção de uma criança por um casal do mesmo sexo é o tema desta minissérie de três episódios, criada por Daf James para a BBC e rodada na Gales natal do dramaturgo e argumentista. Seguimos Gabriel (Siôn Daniel Young), que é artista, e Andy (Fra Fee), que é contabilista, a partir do momento em que entram no processo, sem imaginarem todas as surpresas e comoções que essa jornada vai trazer. A série vem com óptimas recomendações. E com o aviso para ter lenços de papel por perto.

DOCUMENTÁRIO

Portugal no Mundo - Círio de Nazaré

RTP1, 21h01

Documentário de Tiago Góes Ferreira sobre o Círio de Nazaré, tradição religiosa brasileira que se cumpre em Belém do Pará, ao segundo domingo de Outubro. Esta procissão mariana, em honra de Nossa Senhora da Nazaré, é a maior festa católica do Brasil e uma das maiores do mundo, com cerca de dois milhões de devotos reunidos anualmente.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h25

Directo. Os vícios e dependências dos nossos tempos, seja tabaco, álcool, jogo ou o estímulo omnipresente dos ecrãs, dão o mote à troca de argumentos nesta sessão do programa moderado por Carlos Daniel.

COMÉDIA

Jamie Foxx: What Had Happened Was...

Netflix, streaming

Estreia. Jamie Foxx, o oscarizado actor que também tem créditos firmados na comédia (além de dar cartas na música), retorna ao stand-up depois de uma ausência prolongada. O novo especial promete “repor a verdade dos factos” e explicar o que realmente estava a acontecer enquanto saíam notícias sobre a sua repentina (e misteriosa) hospitalização, em Abril do ano passado. Tão interessante quanto essa experiência de quase-morte é, para Foxx, abordar os rumores que se geraram na imprensa, onde chegou a ser noticiada a sua morte e, em momentos mais delirantes, até a possibilidade de ser um clone.