Paraíso, Hoje. levará a arquitectura de Portugal em Veneza em contramão com o “discurso do poder”

Os comissários da representação portuguesa na Bienal de Arquitectura de Veneza de 2025 não querem abrir o jogo todo — porque o seu projecto não é sobre a “arquitectura como objecto”, mas sim sobre objectos arquitectónicos “cúmplices” para contar uma história diferente deste paraíso à beira mar plantado. Paraíso, Hoje. quer ser uma antítese do culto dos arquitectos-estrela; antes “uma construção colectiva de abordagens arquitectónicas e a sua relação com o território”, disseram ao PÚBLICO Paula Melâneo, Pedro Bandeira e Luca Martinucci. Entre uma instalação única e irrepetível para cada visitante e um livro, um Atlas de imagens, desejam criar uma segunda via, uma alternativa ao discurso tradicional da arquitectura, que “é o discurso do poder”, refere o arquitecto Pedro Bandeira.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt