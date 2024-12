Guns N’Roses actuam em Coimbra a 6 de Junho de 2025

A banda de rock americana Guns N'Roses actuará no Estádio Cidade de Coimbra a 6 de Junho do próximo ano, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

Os bilhetes, de acordo com a mesma informação, ficam disponíveis na sexta-feira, às 9h, nos locais habituais e no site da promotora, com os preços a variar entre os 95 euros (relvado) e os 155 euros (bancadas). A pré-venda exclusiva para membros do clube de fãs Nightrain começa na terça-feira, à 9h.

"Os ícones do rock Guns N'Roses acabam de anunciar uma extensa digressão pela Europa e [pelo] Médio Oriente no verão de 2025, com passagem em Portugal a 6 de Junho no Estádio Cidade de Coimbra", pode ler-se no comunicado.

Nesta digressão, os Guns N'Roses estarão acompanhados por Rival Sons e passarão por estádios e festivais de 24 cidades, estreando-se na Arábia Saudita, na Geórgia e no Luxemburgo e regressando a países onde actuou no passado, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha ou Reino Unido.

"Enraizados na cultura popular, o seu icónico álbum Appetite For Destruction, editado em 1987 e certificado diamante, destaca-se como 'o álbum de estreia mais vendido de sempre nos EUA' e 'o 11.º álbum mais vendido de todos os tempos nos EUA'", assinalou a promotora. "O catálogo da banda inclui ainda G N' R Lies (cinco vezes platina), The Spaghetti Incident? (platina), Greatest Hits (cinco vezes platina) e Chinese Democracy (platina). Além disso, são uma das bandas de rock mais ouvidas no mundo, com uma média de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify."

Liderados por Axl Rose (voz, piano) e ainda com Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado), os Guns N'Roses estiveram em Portugal, mais recentemente, em 2022, em Algés.

Em 2023, o Estádio Cidade de Coimbra recebeu quatro espectáculos dos Coldplay. O recinto, inaugurado em 2003 pelos Rolling Stones, já recebeu também dois concertos de U2, além de espectáculos de Madonna ou George Michael.

Os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda dos bilhetes na quinta-feira, às 10h.