Começa o julgamento de Christophe Ruggia, realizador acusado de abusar da actriz Adèle Haenel

O realizador francês Christophe Ruggia vai a julgamento esta segunda-feira, acusado de abusar sexualmente da actriz Adèle Haenel quando esta era menor de idade, num dos primeiros casos do movimento #MeToo a emergir no cinema francês.

Haenel, uma actriz premiada por filmes como Retrato de Rapariga em Chamas, acusou Ruggia de lhe ter tocado repetidamente de forma inapropriada no decurso da rodagem do filme Les Diables, em 2001, quando ela tinha 12 anos (e o realizador 36). Os abusos terão persistido após as filmagens, prolongando-se até aos 15 anos da actriz. Les Diables conta a história de dois irmãos abandonados à procura de casa. A actriz disse aos investigadores que ia frequentemente a casa de Ruggia e que este lhe tocava entre as pernas e lhe acariciava o peito, e que as acções do realizador afectavam o seu trabalho escolar, suscitando-lhe pensamentos suicidas.

​"Christophe disse-me que estava apaixonado por mim, que a diferença de idade era uma maldição para ele e que, infelizmente, eu era uma adulta num corpo de criança", contou a actriz à polícia. O julgamento deverá durar dois dias.

Foi em 2019 que Haenel acusou o realizador pela primeira vez, publicamente, de exercer um controlo excessivo sobre ela, isolando-a da família e dos membros da equipa, ao mesmo tempo que a forçava, e ao actor Vincent Rottiers, a filmar cenas desagradáveis com as quais não se sentiam confortáveis. Ruggia nega as acusações, que podem implicar uma pena máxima de dez anos de prisão e uma multa de 150 mil euros.

Recentemente, a actriz retirou-se da indústria cinematográfica, alegando complacência com os alegados predadores sexuais que ainda trabalham no sector, mas acabou por se tornar no primeiro rosto famoso do #MeToo em França, onde o movimento teve uma reacção muito mais tímida do que nos Estados Unidos.

O advogado de Haenel não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. Ruggia não é o primeiro homem do cinema francês a ser acusado pelo seu comportamento em filmagens. Gerard Depardieu, um dos maiores actores do país, deverá ir a julgamento no próximo ano, acusado de ter agredido sexualmente duas mulheres num plateau em 2021.