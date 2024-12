O vencedor da Palma de Ouro de Cannes, Anora, é o filme do ano para a Associação dos Críticos de Cinema de Los Angeles. E o iraniano Mohammad Rasoulof, por The Seed of the Sacred Fig, é a escolha de melhor realizador. Os prémios foram entregues esta madrugada.

