Operação conjunta da GNR e PSP deteve 59 pessoas, apreendeu droga e duas armas

Uma operação conjunta da GNR e da PSP, realizada entre sexta-feira e domingo, em diferentes distritos, deteve 59 pessoas, 21 delas por condução sob efeito de álcool e 11 por falta de habilitação legal para conduzir, divulgaram as forças de segurança.

Aos 828 militares da GNR e polícias, juntaram-se, nesta operação Portugal Seguro, seis inspectores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), dois da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e seis da Autoridade Tributária (AT), tendo a operação decorrido em concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Lisboa, Setúbal e Faro.

"Estas acções tiveram como objectivo principal reforçar a visibilidade em locais de elevada concentração de pessoas, bem como proceder à fiscalização rodoviária e de estabelecimentos, com vista à prevenção e combate a actividades ilícitas", lê-se no comunicado divulgado.

No mesmo documento é afirmado que as acções "foram direccionadas para a detecção de situações relacionadas com cidadãos estrangeiros em situação irregular, posse de armas, tráfico e consumo de estupefacientes".

Outro objectivo da operação conjunta foi o de "assegurar o cumprimento das normas legais aplicáveis à segurança privada e ao funcionamento de estabelecimentos de diversão nocturna".

Segundo a PSP e a GNR foram inspeccionados 28 estabelecimentos, tendo sido realizados 67 autos de "contra-ordenação neste âmbito".

Na operação foram ainda apreendidas cerca de 818 doses individuais de estupefacientes - 721 doses de cocaína, 55 de cannabis e 15 de haxixe -, tendo sido efectuados sete autos de contra-ordenação relativos a consumo de estupefacientes.

As autoridades apreenderam também uma arma de fogo e uma arma branca e 37 veículos.

Foram ainda elaborados 361 autos de contra-ordenação, no âmbito da legislação rodoviária, 135 por condução em excesso de velocidade, 97 por falta de inspecção periódica obrigatória, 33 por falta de seguro de responsabilidade civil, nove por falta de cinto de segurança, outros nove por utilização indevida do telemóvel durante a condução, e seis por condução com excesso de álcool.

Esta operação visa "aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos".