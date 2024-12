Terreiro em Sintra promove resistência, acolhimento e luta contra preconceitos

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Pai Pedro, sacerdote baiano radicado em Portugal desde 2017, encontrou no país o espaço para expandir sua missão espiritual e cultural. Após receber o cargo de sacerdócio em 2015, ele buscou o lugar ideal para abrir sua casa de candomblé. "O orixá regente da minha família, Oxum, indicou que minha jornada deveria atravessar o Atlântico. Na época, não entendi, mas aceitei", relata. Hoje, o babalorixá lidera um terreiro em Sintra, onde brasileiros, africanos e portugueses se reúnem para celebrar a espiritualidade e construir um espaço de acolhimento e resistência.

O candomblé tem suas raízes no continente africano, nas tradições espirituais de povos como os bantos, iorubás e jejes, que foram trazidos ao Brasil durante o período de exploração escravocrata. A religião floresceu como um espaço de resistência, preservando práticas culturais, litúrgicas e filosóficas africanas em solo brasileiro. "O candomblé no Brasil nasceu da necessidade de sobrevivência espiritual e cultural, criando uma identidade própria que mistura influências africanas, indígenas e europeias", explica Pai Pedro.

Além de ser um culto religioso, o candomblé exerce papel fundamental na formação da cultura brasileira. Das rodas de samba às lutas pela igualdade racial, muitos movimentos políticos e culturais têm raízes nos terreiros. "São lugares de resistência, onde se construiu a dignidade de um povo historicamente marginalizado. Dali surgiram movimentos culturais como o samba e iniciativas políticas que lutam contra o racismo e a exclusão", destaca.

Em Portugal, Pai Pedro encontrou desafios ao estabelecer seu terreiro, como o acesso a materiais litúrgicos e a reconstrução do espaço. No entanto, ele se deparou com uma comunidade diversificada, que faz a diferença. "A presença de africanos em Portugal criou um mercado que facilita o acesso a itens fundamentais para nossas práticas. Além disso, há muitos portugueses interessados em entender e participar do candomblé, reconhecendo sua importância histórica e espiritual", diz.

Espaço para imigrantes

O terreiro de Sintra transcende a religião: é um espaço de fortalecimento para imigrantes que enfrentam as dificuldades de adaptação e um refúgio para aqueles que buscam se reconectar com suas raízes. "O candomblé devolve às pessoas uma ligação com sua humanidade. É um espaço onde brasileiros, africanos e portugueses se encontram e aprendem a conviver com suas diferenças", afirma Pai Pedro. Ele salienta ainda que o terreiro é um dos raros lugares onde mulheres podem ocupar posições de liderança, desafiando estruturas patriarcais.

Cercado por vegetação, o espaço, reflete a conexão intrínseca entre o candomblé e a natureza. "Ritualizamos a natureza, ela é parte essencial da nossa fé. Foi um presente encontrar este espaço em Sintra, onde podemos honrar os orixás em comunhão com a Terra", afirma o babalorixá.

O local, que ainda passa por reformas estruturais, principalmente após parte do telhado ter caído, já promove eventos como oficinas de plantio, rodas de conversa, exibição de filmes e apresentações culturais. Parcerias com associações como a Casa do Brasil de Lisboa e o coletivo Batoto Yetu ampliam o impacto do terreiro na comunidade.

Apesar de sua relevância cultural e social, os terreiros de candomblé continuam sendo alvo de perseguições e ataques. "Espaços como o nosso assustam porque oferecem uma alternativa ao sistema dominante. Aqui, devolvemos dignidade e poder às pessoas, algo que não interessa a quem mantém privilégios estruturais", explica o sacerdote. "A presença de mulheres na liderança também incomoda, porque desafia o patriarcado."

Antes, quando existia o SEF, havia um Conselho de Liberdade Religiosa no âmbito do Alto Comissariado para as Migrações. No entanto, com a criação da AIMA, esse conselho ainda não foi restabelecido.

Diversidade religiosa

Pai Pedro também aponta a falta de representação do candomblé em políticas públicas como um entrave ao seu trabalho. "Antes, quando existia o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), havia um Conselho de Liberdade Religiosa no âmbito do Alto Comissariado para as Migrações. No entanto, com a criação da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), esse conselho ainda não foi restabelecido", critica.

Ele ressalta que, entre os imigrantes, há uma enorme diversidade de crenças, tornando essencial que o novo órgão retome o conselho. "A representação religiosa é uma forma de garantir a inclusão e o reconhecimento das diferentes expressões de fé existentes em Portugal", enfatiza.

A falta de apoio institucional é outro desafio enfrentado pelo terreiro. "Somos uma associação registrada, mas não recebemos benefícios fiscais nem apoio para manter nossas atividades. Precisamos de isenção de impostos, como outras entidades religiosas, e de fundos para promover nossas ações culturais e sociais", reivindica Pai Pedro. Ele acredita que, com maior apoio, o terreiro poderia expandir seu impacto na comunidade, oferecendo eventos gratuitos e ampliando o acolhimento a imigrantes e portugueses.

O sacerdote afirma que o candomblé vai além de uma prática religiosa: é uma filosofia de vida. "O terreiro é um espaço de abundância, onde se celebra a diversidade e a humanidade. Num mundo tão dividido, ele nos ensina que somos todos sagrados e que a convivência é possível", diz,