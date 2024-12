Quando o Chega vota contra os portugueses de bem

Só continua a acreditar no que a horda de deputados do Chega proclama quem quer ou quem se deixa iludir pelos seus ridículos números circenses.

Há uma semana, o Chega irrompeu de novo pelas notícias, com a passividade de alguns e a colaboração de outros. Colocou uns pendões nas fachadas do Palácio de São Bento – uma ilegalidade, considerando que se trata de um edifício classificado, que goza de proteção particular – e alcançou o seu propósito: tornou-se o centro da agenda e desviou as atenções do que efetivamente fez nas votações do Orçamento do Estado.