Isto não vai acabar bem

“Porque é que eu não posso falar, Alemanha?” Foi assim que a artista plástica Nan Goldin aludiu ao clima de intimidação devido à denúncia do genocídio dos palestinianos em Gaza. A exposição da artista na Neue Nationalgalerie, titulada Isto não vai acabar bem?, teve forte presença policial. O director do museu e a ministra da Cultura alemã ergueram alto a bandeira inquestionável do direito da existência de Israel, quando Nan Goldin nunca pôs isso em causa. Cancelamento de acreditações, manifestações suspensas e a generalização da ideia de que quem é contra o genocídio do povo palestiniano é anti-semita fazem parte da cartilha governamental alemã. A Alemanha de 2025 não é culpada do Holocausto, a generalidade do povo palestiniano não é culpado pelos crimes cometidos pelo Hamas em Israel, e os EUA de 2025 não são culpados pelo lançamento de duas bombas atómicas no Japão. No entanto, o Governo alemão parece ter esquecido os crimes de guerra, as violações em massa de mulheres alemãs, quando a frente soviética e os aliados entraram em Berlim no final da II Guerra Mundial.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

João Miguel Tavares e a IA

No PÚBLICO de quinta-feira, João Miguel Tavares (J.M.T.), escreveu mais uma crónica polémica, com afirmações peremptórias de especialista na matéria: “Pensionista – a profissão mais atraente de Portugal”. Nesse texto afirma que em 2022 os pensionistas foram aumentados entre 4,6% e 3,8%, em 2023 foram aumentados entre 6,6% e 5,7%… e prossegue com mais uns números e opiniões avulsas de vários políticos, para concluir que “ser pensionista tornou-se a profissão mais atraente do país”.

Desmontar o argumentário, principalmente quando isso exige conhecimento específico e acesso a fontes credíveis exige tempo e pode ser complicado. Os visados neste caso, os sortudos dos pensionistas, terão achado o texto injusto, mas dificuldade em rebatê-lo; para ser honesto, era necessário fazer o que J.M.T. não fez – indicar nos períodos indicados quais os valores da inflação, para perceber se os pensionistas saíram a ganhar com as mudanças.

Já tinha feito algumas contas, mas agora fui verificar, recorrendo à inteligência artificial (IA), disponível na Internet. O resultado foi o esperado: recebo líquidos 80,2% do que deveria receber, se o contrato que fiz com o Estado ao descontar toda a vida tivesse sido respeitado.

José Cavalheiro, Matosinhos

Comunicação ao país

A comunicação do chefe do Governo sobre a segurança no país, ou falta dela, tem vindo a gerar uma onda de comentários, a grande maioria desfavoráveis às declarações do mesmo, em que ficamos com a sensação de que se o executivo mostra estar atento, é bom, mas, se não se pronuncia sobre estes e outros temas, é porque está à margem dos problemas que o país enfrenta.

As declarações do primeiro-ministro poderão ter três leituras possíveis para os cidadãos: a primeira mostra que é um governo que se importa com o país; a segunda pode transmitir a falsa ideia de que, sendo um país pacífico, apostar na segurança pode ficar para segundo plano; e a terceira é o facto de se afirmar que sendo Portugal um país seguro transmitir ao crime organizado a necessidade de testar onde está essa segurança.

Um país seguro é aquele onde os criminosos são culpados, julgados e punidos, onde uma aposta contínua no combate ao crime também passa por ter efectivos motivados, e cujo empenho seja visível como forma eficaz e dissuasora de actos criminosos.

Américo Lourenço, Sines

A entrada da Ucrânia na NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjárto, afirmou que “a entrada da Ucrânia na NATO não traria segurança, mas sim a guerra”. Estas palavras merecem reflexão. Primeiro, a Hungria faz parte da NATO, que é uma aliança defensiva. Depois, a Hungria também está integrada na União Europeia, usufruindo do dinheiro desta organização que permite que este país estabeleça metas no seu desenvolvimento. Por outro lado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, não deixa de representar a ovelha negra ou mesmo o cavalo de Tróia, recusando-se, por vezes, a seguir os preceitos e as normas da Comunidade Europeia, não se inibindo de mostrar o seu bom relacionamento com Putin e a admiração que nutre pelo ex-KGB.

A Rússia de Putin não pode sair impune das acções criminosas e invasoras e se a Ucrânia pretender aderir à NATO e à União Europeia não pode ser escusada essa sua pretensão. A curto e médio prazo a NATO sairá reforçada, bem como a UE. Putin não pode pretender ser o suserano do mundo e os vassalos, transidos de medo, têm de lhe obedecer, dobrando a cerviz e colocando-se de joelhos perante o déspota.

António Cândido Miguéis, Vila Real