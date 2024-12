Trump vai perdoar atacantes do Capitólio e ameaça sobre continuidade dos EUA na NATO

Na primeira entrevista que dá enquanto Presidente eleito, Donald Trump deixou claro um plano agressivo, reafirmando algumas das linhas mais duras com que trilhou o caminho da sua campanha eleitoral. Ao programa Meet the Press, da estação NBC, prometeu perdoar os seus apoiantes que no dia 6 de Janeiro de 2021 invadiram o Capitólio e deixa no ar a incerteza no que toca à continuidade dos EUA na NATO.

“Vou actuar muito rapidamente. No primeiro dia”, disse Donald Trump na entrevista com Kristen Welker, afirmando que os atacantes condenados pelo ataque ao Capitólio tinham sido submetidos a um "sistema muito mau".

“Eu conheço o sistema”, disse Trump, ele próprio condenado em Maio pelo Ministério Público do Estado de Nova Iorque por falsificar criminalmente registos comerciais para ocultar pagamentos de à actriz de filmes para adultos Stormy Daniels. “O sistema é um sistema muito corrupto”.

Donald Trump indicou que iria "olhar para cada um dos casos", incluindo aqueles que dizem respeito às "pessoas que "admitiram ter cometido crimes". "As suas vidas foram destruídas. Estão presas num sítio que nem deveria existir", disse.

Ainda no que diz respeito ao ataque ao Capitólio, e depois de Washington Post ter dado conta esta semana que a Casa Branca estava a a ponderar perdões preventivos contra eventuais alvos de Donald Trump, o republicano negou a intenção de dar instruções aos membros da sua administração para que prendessem pessoas envolvidas nessas investigações, que levaram também a acusações de federais contra ele, mas que acabaram arquivadas.

Entre os nomes que estão a ser ponderados para potenciais indultos estão o de Anthony S. Fauci, que ajudou a coordenar a resposta nacional à covid-19; o general na reserva Mark A. Milley, antigo chefe do Estado-Maior, que apelidou Trump de “fascista”; o senador eleito Adam Schiff, um democrata da Califórnia que liderou o primeiro esforço de destituição contra Trump; e a antiga congressista republicana Liz Cheney, uma feroz crítica de Trump.

Mesmo recusando uma espécie de caça às bruxas, Donald Trump não abdicou do tom ameaçador: “Sinceramente, eles deviam ir para a cadeia”.

A incerteza sobre a NATO

Na entrevista, gravada na sexta-feira e que será transmitida totalmente este domingo, Trump voltou a deixar no ar a possibilidade de os EUA abandonaram a NATO. Sem dar um “sim” inequívoco quando lhe perguntam se se compromete a manter os EUA na NATO enquanto estiver no poder, respondeu exigindo um compromisso por parte dos seus aliados.

“Se estiverem a pagar as suas contas e se eu achar que estão a fazer um trabalho justo - estão a tratar-nos de forma justa, a resposta é absolutamente que continuarei na NATO”, disse, repetindo uma declaração que tem vindo a fazer nos últimos dois anos na campanha eleitoral.

Em Fevereiro, o ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump tinha intensificado os seus ataques à NATO, admitindo que tinha sugerido a um líder estrangeiro que encorajaria a Rússia a fazer "o que quer que seja" aos Estados-membros da Aliança Atlântica que considera não gastarem o suficiente na sua própria defesa.