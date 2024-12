Trump pede negociações para acabar com “loucura” da guerra na Ucrânia, Zelensky exige garantias

Donald Trump e Volodymyr Zelensky estiveram reunidos, com Emmanuel Macron, no sábado para a reabertura de Notre-Dame.

Poucas horas depois do encontro trilateral, mediado por Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, Donald Trump e Volodymyr Zelensky voltaram a falar do final do conflito no leste da Europa. Ficou novamente claro que ambos têm ideias diferentes do tipo de solução que pretendem para a guerra que caminha a passos largos para o terceiro aniversário.

O Presidente eleito norte-americano escreveu, neste domingo, na rede social Truth, que era urgente um "cessar-fogo" imediato. “Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar. Demasiadas vidas foram perdidas em vão, demasiadas famílias foram destruídas e, se isto continuar, pode transformar-se em algo muito maior e muito pior”, escreveu, referindo ainda que a Ucrânia perdeu, "ridiculamente" 400 mil soldados e "muitos mais civis".

“Zelensky e a Ucrânia gostariam de chegar a um acordo e pôr fim a esta loucura”, disse ainda, adiantando depois: “Conheço bem o Vladimir. Chegou a altura de ele agir. A China pode ajudar. O mundo está à espera!” acrescentou Trump, referindo-se ao presidente russo Putin.

"A Ucrânia quer a paz mais do que ninguém"

Antes da reunião de sábado, Zelensky já tinha falado com Donald Trump três vezes ao longo deste ano: numa chamada telefónica durante o Verão, durante uma reunião em Nova Iorque em Setembro e noutra chamada pouco depois da eleição de Trump em Novembro. O encontro de sábado durou cerca de uma hora e as diferenças entre os dois continuam evidentes.

“Quando falamos de paz efectiva com a Rússia, temos de falar, antes de mais, de garantias efectivas de paz. Os ucranianos querem a paz mais do que ninguém”, disse o Presidente ucraniano na rede social X. “A guerra não pode terminar simplesmente com um pedaço de papel e algumas assinaturas. Um cessar-fogo sem garantias pode ser reactivado a qualquer momento, como Putin já fez anteriormente. Para garantir que os ucranianos não sofrem mais perdas, temos de garantir a fiabilidade da paz e não fechar os olhos à ocupação", referiu ainda.

Na mesma série de publicações, o responsável ucraniano fez ainda um balanço das baixas ucranianas ao longo do conflito, dando conta de que desde Fevereiro de 2022 "morreram 43 mil soldados no campo de batalha", sendo que houve 370 mil feridos, dos quais metade regressou mesmo ao combate.