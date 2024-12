As primeiras reacções à queda do regime de Bashar al-Assad na Síria

Líderes internacionais começam a reagir ao fim do regime do ditador Bashar al-Assad.

O cerco a Damasco foi concretizado no sábado e apesar dos avisos, ao final do dia, por parte do ministro do Interior de que tinha sido montado um “um cordão militar e de segurança muito forte nos arredores de Damasco e na sua zona rural”, a madrugada acabou por materializar o esperado: as forças da oposição entraram na sua capital e o Estado-maior das Forças Armadas comunicou aos militares que o regime acabou.

No espaço de uma semana, o conflito que o mundo se tinha esquecido, até porque nos últimos anos outros dois acabaram por capturar de forma abrupta a agenda mediática, voltou a centrar a atenção de jornalistas e especialistas em relações internacionais. Já neste domingo, de várias capitais começaram a chover reacções à queda de Bashar al-Assad.

Presidente dos EUA, Joe Biden

“O Presidente Biden e a sua equipa estão a acompanhar de perto os extraordinários acontecimentos na Síria e a manter-se em contacto permanente com os parceiros regionais”, afirmou a Casa Branca num comunicado.

Daniel Shapiro, do Pentágono

“Os Estados Unidos continuarão a manter a sua presença no leste da Síria e tomarão as medidas necessárias para evitar o ressurgimento do Estado Islâmico”, disse o vice-secretário adjunto da Defesa para o Médio Oriente, Daniel Shapiro, numa conferência de imprensa, no Bahrein.

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, António Tajani

“Estou a acompanhar com atenção e preocupação a evolução da situação na Síria. Estou em contacto permanente com a nossa embaixada em Damasco e com o gabinete do primeiro-ministro. Convoquei uma reunião de emergência para as 10h30 no Ministério dos Negócios Estrangeiros”, disse Tajani no X.

Vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Raymer

“A ditadura e o terrorismo criam problemas para o povo da Síria, que já enfrentou tanto, e também desestabilizam a região. É por isso que temos de encontrar uma solução política em que o governo actue no interesse do povo sírio. É isso que queremos ver”.

“É esse o tipo de democracia que dizemos ser o mais correcto para o mundo e que, esperamos, seja o que o povo sírio irá obter. “Se Assad se for embora, será uma mudança bem-vinda, mas o que se seguirá terá de ser uma solução política e terá de trabalhar no interesse do povo sírio”.

Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock

“É impossível dizer exatamente o que está a acontecer na Síria neste momento. Mas uma coisa é certa: para milhões de pessoas na Síria, o fim de Assad significa o primeiro grande suspiro de alívio após uma eternidade de atrocidades cometidas pelo regime de Assad”.

“Assad assassinou, torturou e utilizou gás venenoso contra o seu próprio povo. Tem de ser finalmente responsabilizado por isso.

“O país não pode agora cair nas mãos de outros radicais - independentemente do disfarce. Por isso, apelamos às partes em conflito para que assumam a sua responsabilidade por todos os sírios. Isto inclui a proteção abrangente das minorias étnicas e religiosas, como os curdos, os alauitas (minoria a que pertence Assad) ou os cristãos, e um processo político inclusivo que crie um equilíbrio entre os grupos.”

Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares

“A situação parece ser pacífica. A Espanha sempre desejou uma solução pacífica para a Síria”.