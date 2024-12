Novo papamóvel é 100% eléctrico e continua a ser alemão

O Papa Francisco recebeu um presente de Natal antecipado: um novo papamóvel totalmente eléctrico oferecido pela Mercedes Benz. A viatura foi entregue na última semana e mostra que o Vaticano está agora ainda mais comprometido com o ambiente e com a sustentabilidade — era já conhecido o objectivo de ter os seus veículos com emissões zero até 2030.

O carro, um SUV Classe G como o anterior papamóvel, é branco com brasões papais, tem tracção às quatro rodas, matrícula SCV1 (“Estado da Cidade do Vaticano”), caixa aberta e está equipado com novas tecnologias. Tem também plataformas para os guardas suíços, uma poltrona giratória elevada e aquecida e mobiliário feito à mão.

“É o primeiro papamóvel totalmente eléctrico, construído com centenas de horas de trabalho artesanal. É uma grande honra para nós podermos entregar este veículo ao Santo Padre”, disse Ola Källenius, CEO da Mercedes, citado pela Vaticano News, depois de oferecer as chaves da viatura ao futuro dono.

A delegação da marca foi recebida no Vaticano por ocasião da oferenda e fotografada junto ao papamóvel e a Francisco que pediu a presença dos trabalhadores envolvidos na produção do automóvel.

“É uma honra ser convidado para trabalhar em um projecto como este. Já fizemos um Classe G para o Papa, mas isso foi há algum tempo e eu não estive pessoalmente envolvido. Ter a oportunidade de trabalhar em um veículo tão especial é provavelmente uma oportunidade única na carreira”, afirmou Peter Zotter, um dos trabalhadores presentes.

Há quase 100 anos que a Mercedes fornece o icónico carro que transporta a mais alta figura da Igreja Católica, tendo o primeiro de todos sido entregue ao Papa Pio XI em 1930. Ainda não se sabe quando é que o novo SUV será usado oficialmente.