Mahama vence as eleições e volta a ser Presidente do Gana

John Mahama venceu as eleições presidenciais do Gana. Mahamudu Bawumia reconheceu a derrota.

O antigo presidente do Gana, John Damani Mahama, conseguiu voltar ao cargo que lhe pertenceu de 2012 a 2017 ao vencer as eleições presidenciais do país da África Ocidental. O vice-presidente Mahamudu Bawumia, o seu rival, admitiu a derrota este domingo, avança a Reuters.

Em conferência de imprensa a partir da sua residência, Bawumia disse ter telefonado a Mahama para o felicitar, acrescentando que o Congresso Nacional Democrático (NDC) de Mahama também ganhou as eleições parlamentares.

“Permitam-me que diga que os dados da nossa própria comparação interna dos resultados eleitorais indicam que o antigo Presidente John Dramani Mahama ganhou as eleições presidenciais de forma decisiva. O NDC também ganhou as eleições parlamentares. Apesar de estarmos a aguardar o apuramento final de um certo número de lugares, creio que, em última análise, estes não irão alterar o resultado”, afirmou Bawumia.

Bawumia esclareceu que se rendeu antes dos resultados oficiais para aliviar as tensões no país. “Estou a fazer este discurso de concessão antes do anúncio oficial pela Comissão Eleitoral para evitar mais tensões e preservar a paz no nosso país”, disse. Já tinham sido registados vários confrontos em diversos centros eleitorais locais onde os resultados ainda estavam por chegar das assembleias de voto.

“É importante que a comunidade mundial de investidores continue a acreditar no carácter pacífico e democrático do Gana. O povo votou pela mudança nesta altura e nós respeitamos essa decisão com toda a humildade", concluiu o actual vice-presidente.

O Gana enfrenta uma grave crise económica e a população vivia expectante do resultado das eleições para reverter a situação. Todos os candidatos presidenciais assinaram um pacto que os obriga a manter a paz pós-eleições.

Cerca de 18,7 milhões de pessoas estavam inscritas para votar no sucessor de Nana Akufo-Addo, que cumpriu o limite de dois mandatos. Estas são as nonas eleições no Gana realizadas desde a reintrodução do multipartidarismo em 1992.

Notícia actualizada às 10h55 com as declarações de Bawumia.