Explosão em Haia: quatro pessoas morreram, Marcelo enviou condolências

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na explosão deste sábado em Haia (cidade sede do Governo dos Países Baixos). Entre as vítimas de ferimentos encontrava-se uma criança, segundo as autoridades locais que desconhecem ainda as causas da explosão.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou uma mensagem de condolências ao rei Willem-Alexander dos Países Baixos pelas vítimas mortais, indica a página online da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Willem-Alexander "uma mensagem de sentidas condolências e solidariedade pelas trágicas consequências da explosão num edifício na Haia, que resultou na perda de várias vidas humanas, e múltiplos feridos", lê-se na mensagem do Presidente da República.

Os moradores disseram aos meios de comunicação que o edifício era habitado principalmente por idosos e famílias com crianças.

A polícia local informou, em comunicado, que "um carro saiu do local a uma velocidade muito elevada".

"A Polícia gostaria de entrar em contacto com pessoas que tenham visto este carro ou que possam fornecer imagens", segundo o comunicado divulgado pelas autoridades que estão a investigar o sinistro.