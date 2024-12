O próximo vice-presidente dos EUA, JD Vance, lidera um grupo de republicanos, veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão, que defende uma alteração radical da política externa do país.

Três décadas depois de George Bush ter afirmado que o triunfo dos Estados Unidos na Guerra do Golfo, em 1991, foi o momento em que o país enterrou para sempre o fantasma do Vietname, um grupo de políticos norte-americanos, todos eles veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão e próximos de Donald Trump, lidera um movimento isolacionista como já não se via no Partido Republicano desde o período anterior à II Guerra Mundial.