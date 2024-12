Bashar al-Assad está em Moscovo, avança a imprensa estatal russa

Bashar al-Assad, o líder deposto da Síria, está em Moscovo com a família, tendo-lhe sido concedido asilo na Rússia. A informação é avançada este domingo pela agência estatal russa TASS, que cita uma fonte do Kremlin.

"Assad e os membros da sua família chegaram a Moscovo. A Rússia, com base em considerações humanitárias, concedeu-lhes asilo", cita a TASS.

Segundo a agência, Moscovo está em contacto com representantes dos rebeldes e tem garantias dadas pelos líderes da segurança das bases militares russas em solo sírio. A Rússia conta com mais de uma centena de bases e postos militares na região do país que até há poucos dias era controlada pelo regime de Bashar al-Assad. Na sexta-feira, a Embaixada de Moscovo em Damasco aconselhou os cidadãos russos a deixarem de imediato a Síria “devido à deterioração da situação”.

As agências russas acrescentam ainda que Moscovo considera necessário a retoma de negociações de um acordo quanto à Síria em sede das Nações Unidas (ONU). A Interfax refere, citando diplomatas, que o Kremlin pediu para esta segunda-feira uma reunião à porta fechada do Conselho de Segurança da ONU, com o objectivo de debater a missão de manutenção da paz da ONU nos Montes Golã.

Bashar al-Assad abandonou a Síria ainda no sábado, horas antes da chegada dos rebeldes à capital, Damasco. Partiu a bordo de um avião na altura, com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiro russo a confirmar mais tarde que o ditador sírio tinha deixado o país e deixado "instruções" para uma transição pacífica. O seu paradeiro era, no entanto, desconhecido desde então.