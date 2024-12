Tenho-me emocionado nos últimos dias com as imagens que chegam da Síria e com as palavras de comoção, esperança e alegria pura que muitos sírios obrigados a fugir do país nos últimos 13 anos partilham nas redes sociais. Tive a gigantesca sorte de conhecer alguns dos que leio, mas as palavras dos que nunca vi tocam-me quase tanto.

