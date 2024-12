Will Cullen Hart (1971-2024), um magistral pintor de canções

Fundador dos Olivia Tremor Control, banda indispensável do psicadelismo e da pop experimental, parte do colectivo Elephant 6, Will Cullen Hart foi um sonhador inspirador, um criador arrojado, genial.

Em Will Cullen Hart a semente foi plantada muito cedo. Pelos pais, que incentivavam os seus interesses artísticos e asseguravam que tinha sempre a seu lado canetas e papel — anos depois, seria da sua autoria a arte gráfica, em modo de colagem surrealista-psicadélica, que deu rosto aos seus discos. Com os amigos que, tal como ele, viviam obcecados com música e, mais especificamente — ou decisivamente —​, com a ideia da música como matéria capaz de inventar novos universos, portal para novas dimensões.