Segunda na TV: um Cordeiro entre práticas (nada) católicas

Para começar a semana, também temos um retrato do cineasta Jonas Mekas e música de Miguel Araújo & Os Quatro e Meia.

CINEMA

O Virtuoso

Nos Studios, 19h35

Anson Mount, Abbie Cornish e Anthony Hopkins dão vida a este thriller neo-noir dirigido por Nick Stagliano, segundo um argumento escrito por James C. Wolf, em torno de um assassino profissional incumbido de uma estranha missão.

Má Sorte

Hollywood, 21h30

O homem mais azarado de Las Vegas é conhecido por The Cooler. O seu azar é tanto que chega a ser contagioso e, por isso, é usado pelos proprietários dos casinos para acabar com a sorte dos vencedores. O pior acontece quando se apaixona por uma empregada de bar e a sua sorte muda.

William H. Macy, Maria Bello e Alec Baldwin (no papel que lhe valeu a nomeação para o Óscar de melhor actor secundário) assumem as personagens deste filme realizado por Wayne Kramer, segundo um argumento de Frank Hannah.

Cordeiro

RTP2, 23h45

Estreia na realização do islandês Valdimar Jóhannsson, segundo um argumento seu e do poeta, romancista e letrista Sjón. María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) vivem sós numa grande quinta. Os dois lutam contra o vazio que a trágica morte da filha lhes deixou. Quando descobrem uma bebé recém-nascida no curral das ovelhas, resolvem dar-lhe o nome de Ada, tal como a criança que perderam, e criá-la como sua.

DOCUMENTÁRIOS

Jonas Mekas: Fragmentos do Paraíso

TVCine Edition, 10h20

Com depoimentos de vultos como Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Peter Bogdanovich ou John Waters, este documentário de K.D. Davison traça um retrato da vida de Jonas Mekas (1922-2019), o importante realizador do cinema avant-garde nova-iorquino.

Sugarcane

National Geographic, 22h52

Estreia. Com nomeações e galardões coleccionados nos grandes festivais internacionais, este documentário de Emily Kassie e Julian Brave NoiseCat centra-se na investigação que expôs crimes levados a cabo por representantes da Igreja Católica contra comunidades indígenas da América do Norte durante anos, em nome da “assimilação”: crianças separadas das famílias à força, desaparecimentos, negligência, abusos ou pior.

A consciência dos horrores começou a ganhar forma em 2021, com a descoberta de dezenas de campas não identificadas onde outrora funcionara um dos muitos internatos católicos destinados a estas crianças, nas imediações da reserva Sugarcane, na província canadiana de Colúmbia Britânica.

O documentário traz à luz essas práticas e denuncia a impunidade, mas também “revela a beleza de uma comunidade que rompe ciclos de trauma intergeracional e encontra a força para perseverar”, faz saber o canal, num “tributo deslumbrante à resiliência dos povos indígenas e ao seu modo de vida”. A partir de amanhã, fica disponível também em streaming, na Disney+.

MÚSICA

Miguel Araújo & Os Quatro e Meia

RTP1, 22h56

Salas esgotadas, temas orelhudos, aplausos da crítica e um talento desmedido e calibrado com honesta espontaneidade. A equação serve bem a Miguel Araújo e também se aplica à medida d’Os Quatro e Meia. Com universos musicais cheios de pontos de intersecção, estes dois fenómenos da música nacional contemporânea juntaram os créditos em palco, num concerto inédito (e esgotado) realizado a 22 de Junho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

INFANTIL

Hamster & Gretel

Disney Channel, 14h25

Gretel tem um hamster que faz muito mais do que andar às voltas na roda. Tal como a dona, é dotado de superpoderes conferidos por extraterrestres. O irmão dela não foi agraciado, mas participa como ajudante e cérebro por detrás das missões destes heróis que defendem a Terra em segredo. Há novos episódios desta animação norte-americana para ver de segunda a sexta.

Super Wings

Panda, 17h

Também entra em novos capítulos – e também nos dias úteis – a série animada sul-coreana em torno de Jett e outras aeronaves prestáveis, simpáticas e trapalhonas q.b., que fazem entregas especiais a crianças de todo o globo enquanto vão resolvendo problemas e aprendendo (e ensinando) expressões e costumes locais.