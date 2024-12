“Sapatos de rubi” de O Feiticeiro de Oz foram resgatados e vendidos por 28 milhões

Adereço de culto do fime foi roubado em 2005 por um homem que partiu a vitrina do museu e levou os sapatos que achava que eram de facto cobertos de rubis — são lantejoulas. Agora, voltaram a público.

Os “sapatos de rubi” que Judy Garland usou no filme O Feiticeiro de Oz encontraram agora uma nova casa. Quase 20 anos depois de terem sido roubados do Museu Judy Garland em Grand Rapids, Minnesota, os sapatos do filme foram vendidos num leilão no sábado por 28 milhões de dólares, juntamente com uma comissão de comprador de 4,5 milhões de dólares. Não ficou imediatamente claro quem foi o comprador, tendo sido vendidos a um licitante ao telefone.