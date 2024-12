Palcos da semana: Alice, A Médica, O Virtuoso e Nouvelle Vague com magia

Vêm aí danças com Alice no País das Maravilhas, Neves-Neves a encenar Icke, um cientista-protagonista, música com 20 anos o Impossível ao Vivo.

Uma médica e um padre entram num dilema

Podia ser o início de um momento de humor, registo em que Ricardo Neves-Neves se tem movido agilmente. A verdade é que A Médica tem mais aparência de dilema moral e discussão filosófica. Mas já sabemos que, às mãos deste encenador, é preciso contar com algo para além do óbvio. Mesmo que a história seja a de uma profissional de saúde que proíbe um padre católico de entrar no quarto de uma adolescente que agoniza depois de um aborto que correu mal.

Se a polémica já estalava na peça escrita por Arthur Schnitzler em 1912 (apresentada na época como uma… comédia), nesta versão, actualizada por Robert Icke em 2019, ela escala para o volume das redes sociais. A médica e o religioso têm uma discussão que se torna viral. O efeito cascata é inevitável, assim como o confronto de cada um “com as suas próprias convicções morais, éticas e religiosas”, como sublinha a folha de sala, sem esquecer as consequências na prática.

Adriano Luz, Custódia Gallego, Eduarda Arriaga, Igor Regalla, Inês Castel-Branco, José Leite, Luciana Balby, Maria José Paschoal, Rita Cabaço, Sandra Faleiro e Vera Cruz compõem o elenco.

Levada à cena pelo Teatro do Eléctrico, a peça estreia-se em Lisboa já com récitas marcadas para o Cineteatro Louletano (20 a 23 de Fevereiro) e o Teatro Nacional de São João, no Porto (13 a 16 de Março).

LISBOA Teatro da Trindade

De 12 de Dezembro a 16 de Fevereiro

Quarta a sábado, às 21h (excepto 25 de Dezembro e 1 de Janeiro); domingo, às 16h30

Ensaio solidário a 11 de Dezembro às 21h

Bilhetes de 10€ a 20€

Uma nova vaga com 20 anos

Há uns anos, não era comum ouvir tons de jazz e bossa nova a envolver de forma marota, festiva, desordeira e definitivamente dançante canções como Too drunk to fuck (Dead Kennedys), Blue monday (New Order) ou Heart of glass (Blondie). Há precisamente 20 anos, os franceses Nouvelle Vague começaram a fazê-lo em disco e a apurar a fórmula. É para assinalarem essa conta redonda que se põem em digressão.

Sete datas calham a Portugal, país onde há muito são habitués dos palcos – ainda em Agosto passaram por Paredes de Coura –, onde gravaram dois discos ao vivo e cuja música (dos anos 1980) até lhes inspirou um projecto à parte. Isto enquanto aproveitam para dar a conhecer Should I Stay or Should I Go?, o álbum que lançaram este ano. Nadéah Miranda, que já foi voz da banda, faz a solo a abertura dos concertos.

FIGUEIRA DA FOZ Centro de Artes e Espectáculos

Dia 10 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes a 25€ ALBUFEIRA Palácio de Congressos do Algarve

Dia 12 de Dezembro, às 21h

Bilhetes a 25€ LISBOA Lisboa Ao Vivo

Dia 13 de Dezembro, às 21h

Bilhetes a 28€ FUNDÃO Octógono

Dia 14 de Dezembro, às 21h

Bilhetes a 25€ GUIMARÃES Centro Cultural Vila Flor

Dia 15 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes de 25€ a 27€ PORTO Casa da Música

Dia 16 de Dezembro, às 21h

Bilhetes de 25€ a 28€ PONTA DELGADA Teatro Micaelense

Dia 17 de Dezembro, às 21h30

Bilhetes de 25€ a 28€

Maravilhas da quadra

Cartas dançantes, uma rainha tresloucada, um gato que ri, um chapeleiro louco, uma lagarta azul a cachimbar, um coelho atrasado e, claro, a menina curiosa que os foi encontrar, ao escorregar por um buraco para um mundo surreal. Estão todos na Alice no País das Maravilhas a que a Companhia Nacional de Bailado retorna nesta quadra.

O espectáculo, inspirado no conto de Lewis Carroll e dançado ao ritmo de Tchaikovsky (com arranjos de Carl Davis), regressa ao Teatro Camões, onde se estreou em Dezembro de 2021, com coreografia de Howard Quintero. A interpretação musical é da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a batuta do maestro José Eduardo Gomes. Renê Salazar assina figurinos e cenário, enquanto Ernst Schießl trata do desenho de luz.

LISBOA Teatro Camões

De 12 a 29 de Dezembro

Quinta e sexta (excepto dia 26), às 20h; sábado, às 18h30; domingo, às 16h

Ensaio geral solidário a 11 de Dezembro, às 20h

Bilhetes de 15€ a 30€

Parece impossível…

Já começa a ser uma tradição natalícia esperar pelo Impossível Ao Vivo no sapatinho. Ou na manga. Não é truque, mas uma receita de sucesso que tem esgotado salas desde 2018. Basta juntar cinco camaradas ilusionistas, cada um com a sua especialidade, e fazer magia.

Idealizado pelo “nosso” Luís de Matos, o espectáculo conta este ano com o “manipulador” espanhol Hector Mancha, o multitalento do argentino Rada, a comédia do dinamarquês Mortenn e o toque gótico do norte-americano Dan Sperry, além de Joana Almeida (assistente, bailarina e confidente de Matos) e o b-boying da Momentum Crew.

FIGUEIRA DA FOZ Centro de Artes e Espectáculos

De 12 a 15 de Dezembro

Quinta e sexta, às 21h30; sábado, às 11h, 17h e 21h30; domingo, às 17h

Bilhetes de 23,50€ a 26€ LISBOA Teatro Tivoli BBVA

De 19 de Dezembro a 12 de Janeiro

Quinta e sexta, às 21h; sábado, às 16h30 e 21h; domingo, às 16h30 (dia 22, também às 11h); quarta, às 18h (mas às 21h no dia 8)

Bilhetes de 16€ a 27,50€ PORTO Coliseu Porto Ageas

De 15 a 19 de Janeiro

Quarta a sexta, às 21h30; sábado, às 16h30 e 21h30; domingo, às 16h30

Bilhetes de 16€ a 27€

A Marionet e O Virtuoso

“É um novelo intrincado, o que se desenrola n’O Virtuoso, em que a novíssima ciência moderna se mistura com a antiquíssima ciência do amor”. É nestes termos que a Marionet descreve a peça que se prepara para estrear.

Saída da pena de Thomas Shadwell, dramaturgo inglês do século XVII, é uma sátira social que entrelaça um conjunto de desencontros amorosos com sentimentos menos nobres e com comportamentos como hipocrisia ou traição. Mas que também eleva um cientista – Sir Nicholas Gimcrack, O Virtuoso titular – à condição de protagonista.

A encenação é de Mário Montenegro, que dirige a companhia e que aqui também se encarrega da tradução, além de integrar o elenco ao lado de mais 12 actores.