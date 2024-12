Sindicato de Jornalistas ouvido no parlamento sobre Trust in News em 18 de Dezembro

A reunião surge após requerimento dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Livre sobre a situação do Grupo Trust in News, cuja insolvência foi decretada na quarta-feira.

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) vai ser ouvido no próximo dia 18 pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de um requerimento acerca da situação dos trabalhadores do Grupo Trust in News, declarado insolvente pelo tribunal.

Num comunicado publicado na sua página de internet, o sindicato refere que a presidente da 12.º comissão, a deputada Edite Estrela, solicitou a presença dos representantes sindicais dos jornalistas para uma reunião na manhã de 18 de Dezembro na Assembleia da República.

A reunião, explica ainda, surge no âmbito da aprovação, na comissão, do requerimento dos grupos parlamentares do Partido Socialista (PS) e do Livre (L) sobre a situação do Grupo Trust in News, cuja insolvência foi decretada na quarta-feira, deixando em risco 17 títulos do grupo e mais de uma centena de trabalhadores.

Ainda na quarta-feira, o Sindicato dos Jornalistas anunciou que vai reunir-se com o Presidente da República no próximo sábado, 14 de dezembro, depois de ter pedido audiência urgente para debater a crise na TiN.

O sindicato argumentou, na altura, que enquanto mais alto magistrado da nação, o Presidente pode ter um papel muito importante para uma possível saída para esta crise que calcula afectar a vida de cerca de 150 trabalhadores.

Entre outros títulos, a TiN é detentora das publicações Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras e Caras.