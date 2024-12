Governo lança concurso para imagem do novo passaporte

O vencedor do concurso cujo tema é “Território Nacional” pode ganhar cinco mil euros. Passaporte passará a ter validade de dez anos.

O Governo vai lançar um concurso aberto aos cidadãos para concretizar a concepção da imagem do novo Passaporte Electrónico Português (PEP) subordinado ao tema “Território Nacional”, refere este sábado um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros.

Tal como já tinha sido anunciado no verão, o novo passaporte será válido por dez anos, em vez dos actuais cinco, e deverá começar a ser entregue aos cidadãos no primeiro semestre de 2026.

“O Governo escolheu o tema visual 'Território Nacional' como o mote do novo Passaporte Electrónico Português para os próximos dez anos. O objectivo é dar maior destaque ao melhor do território nacional, lembrando aos portugueses os pontos geográficos de referência do nosso país”, justifica o executivo.

Para concretizar a concepção da imagem do novo passaporte, será lançado um concurso de criatividade, “incluindo o design do conceito global do passaporte, da página biográfica e das páginas de visto centrais”, e o vencedor receberá 5000 euros.

O Governo destaca que, tal como previsto no conjunto de medidas “Mais Simplificação, Menos Burocracia” apresentado em Julho, “a alteração mais significativa para os cidadãos será o alargamento do prazo de validade do documento para dez anos, ao invés dos cinco anos actuais, em determinadas condições a definir”.

“Além disso, reforçam-se os elementos de segurança que constam no actual passaporte electrónico português (por exemplo, tintas oticamente variáveis, tintas invisíveis, entre outras)”, acrescenta o comunicado.

O PEP é um documento de identificação que garante autenticidade e protege a identidade do seu titular, sendo reconhecido internacionalmente, e reúne todos os dados de identificação do seu titular.

“O novo documento irá cumprir integralmente as recomendações da ICAO (Organização Internacional de Aviação Civil) quanto à concepção e produção de um documento de segurança electrónico de viagem, designadamente ao nível dos materiais, da impressão de segurança, da utilização de técnicas de protecção anticópia e da segurança digital, acabamento e personalização”, assegura o Governo.

Para dificultar eventuais tentativas de contrafacção e seguindo as melhores práticas internacionais, “Portugal renovará a imagem do Passaporte Electrónico Português de 10 em 10 anos, garantindo fiabilidade, autenticidade e confiança”, refere ainda o Governo.

O Instituto dos Registos e do Notariado é responsável pela concessão e emissão do PEP, a par do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da sua rede consular, e dos Governos Regionais.

A Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) é responsável pela produção e personalização do passaporte, assim como de outros documentos de identificação e de viagem.