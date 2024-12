Chamou “sua preta” a peixeira, vai ser julgado. Grupo quer mudar lei para punir mais casos de racismo

25 de Setembro de 2022. No Estádio do Clube Desportivo de Estarreja decorre o jogo entre as equipas desse clube e do Oliveira do Bairro Sport. Da bancada, um homem então com 59 anos começa a gritar para o relvado, para três jogadores negros - um português e dois estrangeiros: “Seus filhos da p***. Vão para a vossa terra. Aquele macaco preto está ali a fazer o quê? Vai para a tua terra macaco do ca*****. Mas o que é que está um preto a fazer na equipa do Estarreja? O Estarreja aceita toda a merda. Vai para a tua terra, preto.”

