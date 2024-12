Existem dois Centros de Atendimento Clínico, um em Lisboa e outro no Porto. A criação de mais CAC é uma das medidas previstas pelo ministério para fazer face a aumento de procura no Inverno.

Os Centros de Atendimento Clínico (CAC), a funcionar em Lisboa e no Porto, atenderam mais de 12 mil utentes desde que começaram a funcionar em Agosto. O objectivo destes centros é retirar das urgências hospitalares os casos menos graves – pulseiras verdes e azuis. A criação de mais CAC é uma das medidas que constam do despacho do Ministério da Saúde, publicado no final da semana passada, para fazer face a um acréscimo de procura durante o Inverno.