Assalto falhado a gasolineira em Vila Real causa um morto e fere militar da GNR

Uma tentativa de assalto falhada a uma gasolineira em Vila Real causou, esta madrugada, um morto e feriu gravemente um militar da GNR, que tentou impedir o crime, disseram fontes da Protecção Civil e da Guarda à Lusa.

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Douro, o alerta para a ocorrência na Avenida da Europa foi dado às 05h09, relatando altercações junto a uma bomba de gasolina. Segundo a Protecção Civil, das altercações resultou um morto e um ferido grave, militar da GNR, que foi transportado para o hospital.

De acordo com fonte oficial da GNR, o militar, que estava fora de serviço e não armado, terá detectado uma tentativa de assalto à gasolineira e tentou impedi-la. No decorrer da acção terá sido utilizada uma arma branca, causa dos ferimentos no militar da GNR, de acordo com a mesma fonte.

Durante os desacatos terá também havido uma queda após a qual o suspeito do assalto terá ficado inanimado, referiu a mesma fonte, estando as circunstâncias exactas do sucedido por apurar. O suspeito morreu e o militar da GNR está fora de perigo, apesar dos ferimentos graves.

A PSP de Vila Real tomou conta da ocorrência e, contactada pela Lusa, remeteu para a Polícia Judiciária, que está agora a cargo da investigação, remetendo também eventuais esclarecimentos para mais tarde.

Num comunicado entretanto enviado às redacções, a PSP confirmou que o militar da GNR "fora de serviço, solicitou auxílio via 112, informando encontrar-se bastante ferido, por momentos antes, quando circulava na respectiva artéria, junto a um posto de abastecimento de combustível, ter presenciado uma tentativa de assalto ao mesmo".

"O referido militar da GNR informou ainda que ao tentar interceptar o suspeito, se terá envolvido fisicamente com o mesmo", que na chegada da PSP ao local, "lamentavelmente, estaria já cadáver e o elemento da GNR, infelizmente, bastante ferido por ter sido esfaqueado em várias partes do corpo". Segundo a PSP foi ainda dado conhecimento da ocorrência ao Ministério Público.