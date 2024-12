Mário Soares: entre as homenagens e as contradições

Elencando as várias facetas do antigo Presidente da República, os partidos debateram o posicionamento ideológico de Soares e as suas maiores ou menores contradições.

Menos de duas semanas depois da sessão do 25 de Novembro, em que foi um dos protagonistas, Mário Soares tomou agora o palco todo no Parlamento. Numa sessão evocativa dos seus cem anos, uniu todo o espectro parlamentar que o considerou um dos pais da democracia e da liberdade que o país vive. Porém, elencando as várias facetas do antigo Presidente da República, os partidos debateram o posicionamento ideológico de Soares e as suas maiores ou menores contradições, com espaço para críticas: a direita juntou-lhe o ‘senão’ da sua acção no processo da descolonização, e o PCP a responsabilidade no processo contra-revolucionário e na integração europeia.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.