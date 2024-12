“Islâmicos humilham cristãos” ao destruir árvore de Natal em Portugal? Falso

A publicação

É assim que esta imigração se quer integrar? Ou respeitam a nossa cultura ou podem regressar para o país de onde saíram! #SalvarPortugal pic.twitter.com/9BvgT0CqeS — André Ventura (@AndreCVentura) December 5, 2024

O contexto

André Ventura recorreu à sua conta do X para publicar um vídeo no qual se podem ver pessoas a trepar uma árvore de Natal num centro comercial e onde se lê "Islâmicos humilham cristãos". O líder do Chega escreveu também: "É assim que esta imigração se quer integrar? Ou respeitam a nossa cultura ou podem regressar para o país de onde saíram! #SalvarPortugal".

O conteúdo do vídeo e a descrição de André Ventura deixaram vários utilizadores do X a presumir que os intervenientes estariam a destruir a árvore de Natal e, portanto, que se trataria de um acto de desrespeito pela cultura cristã, ocorrido em Portugal.

Os factos

O mesmo vídeo tem sido, ao longo dos anos, reutilizado com o mesmo propósito: sugerir desrespeito da comunidade muçulmana pelas tradições cristãs. Em 2016, o Snopes, um site de fact-checking, já esclarecia que este vídeo não tinha sido filmado nos Estados Unidos, nem na Suécia, países estes a que se atribuía o vídeo nas redes sociais.

Já em 2016, o vídeo original tinha sido apagado do YouTube. Não obstante, o site ​de fact-checking cita comentários deixados no vídeo original, que explicavam que a gravação mostrava a uma actividade natalícia do First Mall Giza, um centro comercial no Cairo, Egipto.

“Supostamente, eles trepam a árvore porque há pequenas caixas de presentes no topo. Podemos ver algumas pessoas a mostrar orgulhosamente os pequenos pacotes que tiram do topo da árvore", lia-se num dos comentários deixados no vídeo.

É difícil comprovar que o vídeo foi gravado no Egipto, visto que o registo original foi apagado. Contudo, é bastante provável que assim tenha sido. O First Mall Giza partilha todos os anos, na sua página do Facebook, várias actividades semelhantes para a época natalícia. Há, inclusive, uma fotografia tirada no Egipto que revela um elevado grau de semelhança ao cenário mostrado no vídeo.

Veredicto

O vídeo partilhado por André Ventura não foi gravado em Portugal, logo, a afirmação é falsa. Também é pouco provável que as imagens mostrem imigrantes muçulmanos. É presumível que o vídeo tenha sido gravado no Egipto, antes de 2016 e que represente uma actividade de celebração do Natal.