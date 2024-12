Autárquicas: IL só admite coligações com “princípios eticamente inabaláveis”

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, afirmou neste sábado que o partido só admitirá coligações para as autárquicas se estiverem em causa projectos que sejam para vencer, tenham "princípios eticamente inabaláveis" e mudem a vida das pessoas.

Em Guimarães, distrito de Braga, durante um Fórum Distrital dedicado ao debate sobre o futuro dos municípios e os desafios e vantagens da descentralização versus regionalização, Rui Rocha sublinhou que o "modo natural" de a IL ir a eleições é apresentar-se com os seus candidatos, com as suas ideias e com as suas propostas.

"Só não será assim, e é esse o desafio que eu faço à Iniciativa Liberal, se houver uma hipótese de uma coligação onde quer que se possa cumprir pelo menos três critérios: princípios eticamente inabaláveis, que seja para vencer, que seja para mudar a vida das pessoas", elencou.

Segundo Rui Rocha, as candidaturas serão avaliadas "caso a caso", devendo as decisões ser tomadas no início de 2025. Escusou-se, assim, a comentar uma eventual candidatura ao Porto de Ricardo Valente, vereador que está de saída do executivo liderado pelo independente Rui Moreira, ou o apoio a uma candidatura independente.

"Não vou mesmo comentar questões relacionadas com eleições próximas. Creio que isso faz parte da autonomia dos núcleos da Iniciativa Liberal; faz também parte da autonomia da próxima Comissão Executiva da Iniciativa Liberal", referiu.

Enfatizou que o modo natural de a IL se apresentar a eleições, sejam elas legislativas, sejam regionais, sejam presidenciais, sejam autárquicas, é com as suas ideias, as suas propostas e as suas pessoas. "Para isso não ser assim, têm de ser cumpridos os três critérios que referi", rematou.

