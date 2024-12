Consegues alimentar-te com 65 euros por mês? Estes jovens chineses estão a tentar

Com a segunda maior economia do mundo a abrandar e o mercado de trabalho a encolher, dezenas de milhares de jovens chineses estão a embarcar em desafios de poupança de dinheiro.

Chamem-lhe tendência de consumo reduzido. Chamem-lhe frugalidade. Na China, chamam-lhe ser "orgulhosamente sovina".

Com a segunda maior economia do mundo a abrandar e as ofertas no mercado de trabalho a esgotarem-se, dezenas de milhares de jovens chineses estão a embarcar em desafios de poupança de dinheiro e partilham os seus feitos nas redes sociais. Uma das tendências dos últimos meses é a de não gastar mais de 65 euros por mês, ou 500 yuanes em moeda chinesa, para se alimentarem.

Os participantes publicam fotografias do que comem todos os dias e detalham os custos de cada prato na popular plataforma Xiaohongshu, que tem pelo menos 300 milhões de utilizadores activos. Os que terminam um mês com dinheiro de sobra passam a ter como objectivo um orçamento ainda mais baixo.

Alguns dizem que a sua qualidade de vida não diminuiu substancialmente.

A tendência actual para comprar menos e poupar mais contrasta fortemente com o consumo flagrante dos últimos anos, quando os novos-ricos chineses, com grandes bolsos e grandes despesas, exibiam os seus carros desportivos, relógios de luxo e malas de marca.

A LVMH, proprietária da Louis Vuitton, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, informou no mês passado que as suas vendas de artigos de moda e de couro caíram pela primeira vez desde a pandemia, devido a uma quebra da procura no mercado chinês.

Actualmente, é a poupança e a alimentação que estão a ter impacto em muitos chineses da classe média, numa altura em que o pessimismo sobre as perspectivas económicas e o mercado de trabalho se espalha.

É assim que alguns millennials chineses se estão a alimentar.

Mudar de prioridades depois de perder o emprego

Xue Yang, que tem 28 anos e é de Xangai, tinha um emprego bem remunerado como consultora financeira numa empresa de software informático até ao final do ano passado. Comprou um apartamento com o marido, gastou generosamente em viagens e roupas, e nunca pensou em controlar as despesas diárias. Depois, a empresa, a braços com uma recessão generalizada no sector, despediu-a.

Enquanto sobrevivia com o dinheiro das indemnizações e poupanças, tirou alguns meses para estudar. Este Verão, estava finalmente pronta para começar de novo — mas descobriu que o mercado de trabalho estava terrível.

Assim, enquanto se candidatava a empregos, Xue juntou-se ao desafio de manter o seu orçamento mensal para alimentação abaixo dos 70 dólares. O marido, que trabalha muitas horas, come habitualmente na cafetaria da empresa, o que significa que Xue cozinha muitas vezes para si própria.

Foto Xue Yang optou por passar férias mais perto de casa Xue Yang

Deixou de encomendar comida de fora e aprendeu a cozinhar, e pesquisa na Internet as melhores promoções de carne e legumes.

"Sinto que estou a gastar menos dois terços do que quando tinha um emprego: pedir comida de fora para duas refeições por dia costumava custar pelo menos 60 yuan [7,80 euros], o que agora pode durar três a quatro dias no meu modo de poupança de dinheiro", disse, durante uma entrevista.

Espera que esta mentalidade de poupança de dinheiro se mantenha mesmo quando encontrar outro emprego a tempo inteiro. "Vou estar mais consciente das minhas poupanças e tentar não voltar a viver de salário em salário."

“Económico", não “sovina”

Zhao Yongfang encarou o desafio das despesas como uma forma de acelerar os seus esforços para voltar ao seu peso normal desde que deu à luz, há três anos.

Por isso, quando a engenheira de 32 anos, que vive habitualmente em Xi'an, foi destacada para trabalhar em Pequim durante alguns meses, achou que era a altura ideal para combinar a sua dieta com o desafio das despesas. Afinal de contas, estava a viver num alojamento da empresa e quase não tinha vida social, e Zhao e o marido já se tinham tornado mais conscientes em relação ao dinheiro desde a chegada do filho.

"No início, pensei que não ia resultar: como é que eu poderia viver com menos de 20 yuan [por dia] numa cidade tão cara?”, perguntou-se. Mas depressa se apercebeu de que era viável, especialmente quando o seu patrão pagava a conta das refeições no trabalho.

Quando precisava de cozinhar para si própria, Zhao encontrava produtos baratos nos mercados da vizinhança, preparava sopa de tomate e arroz frito, ou um "hotpot" caseiro, e fazia frequentemente o almoço. Quando queria um lanche ou uma sobremesa, “mimava-se” com frango frito ou um bolo.

Ao contrário de muitos chineses que preferem pratos quentes, Zhao não se importa com comida fria. Por isso, era fácil manter os seus jantares muito simples: uma tigela de cereais e leite, acompanhada por um pepino ou uma banana.

"Não vejo isso como um desafio de ser sovina: a experiência com um orçamento apertado fez-me pensar em como posso tornar o meu estilo de vida saudável e a minha dieta económica", afirmou.

Orçamento para comprar uma casa

Fazer 30 anos este ano motivou Helena Liu a começar a poupar para ter a própria casa, pelo que procurou formas de reduzir as despesas.

Professora universitária na província de Henan, Liu já vive sem pagar renda num alojamento universitário, mas gastava mais de 90 euros por mês em comida.

Por isso, começou este desafio — e espera poder marcar a diferença. Ao pequeno-almoço, Liu come dois ovos cozidos e um pouco de leite de soja. Nos dias de semana, costuma comer o menu de almoço — um prato de carne e dois de legumes — na cantina da faculdade. Ao jantar, come um pão cozido a vapor e legumes dos vendedores de rua. Total: 2,40 euros por dia. Quando quer gastar mais, compra um pacote de peitos de frango por 70 cêntimos no supermercado do bairro.

Fazer o desafio tem sido "indolor", descreve.

Isso deve-se, em parte, ao facto de ter crescido com pouco numa família da classe trabalhadora, embora, quando se tornou adulta, tenha desenvolvido uma tendência para a fast fashion e para animais de peluche. "Foi uma faísca fugaz de alegria criada pela sociedade consumista, nunca motivada pelas minhas necessidades existenciais", afirma.

Foto Helena Liu fala na importância de "gastar todos os cêntimos de forma ponderada" Helena Liu

O desafio das despesas convenceu Liu de que tem autodisciplina suficiente para comprar menos, poupar mais e fazer planos a longo prazo.

Mesmo que isso signifique mudar-se para uma cidade maior: "Se ficar aqui, é provável que passe a vida no mesmo trabalho. É demasiado aborrecido. Poupar um pouco de dinheiro dá-me mais coragem para tentar algo novo. "