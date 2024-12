O doce regresso de um presépio por amor de um jardineiro

No feriado do passado dia 1 de Dezembro voltou a poder observar-se a azáfama da montagem do grande presépio do parque do Instituto Universitário Militar, em Lisboa.

[…] se Deus é as flores e as árvores

E os montes e sol e o luar,

Então acredito nele,

Então acredito nele a toda a hora, […].

Fernando Pessoa/Alberto Caeiro

Da minha rua vê-se o exuberante parque do Instituto Universitário Militar (IUM) cuja grandeza de ciprestes, cedros, oliveiras, choupos e outras árvores, na sua variedade de verdes, nos extasia o olhar. Grandioso espaço campestre de Lisboa onde, na infância, brincávamos, invariavelmente, aos polícias e ladrões, maravilhados pelos seus infindáveis e secretos esconderijos, fazendo com que raros fossem os que desejavam pertencer ao grupo dos polícias. Era, na verdade, difícil competir com a criatividade da natureza, o que levava à desistência da procura, por parte dos polícias, estafados e arranhados, safando-se quase sempre os ladrões que iam surgindo de ar sorridente, perante o fim da brincadeira.

Tornou-se, anos mais tarde, após ter sido murado para funcionar como instituição, os “Altos Estudos Militares”, designação que prevalece entre os antigos residentes do bairro. A ligação afectiva que me liga a esse espaço acentuou-se com o facto de ter tido como alunos, no ensino nocturno secundário, da Escola Secundária Marquês de Pombal, alguns militares da instituição, também eles regozijados, assim o confessavam, com o facto de o seu quotidiano se passar num lugar tão diferente dos demais.

O grandioso parque do IUM reflecte também a imagem de um jardineiro, que honra, há muitos anos, a profissão através do seu cuidado esmerado por plantas e também por pavões, aves que aí habitam em grande número e cujo canto causa surpresa a quem, de passagem, e inesperadamente o ouve. Duas vezes por dia, a meio da manhã e a meio da tarde, é vê-los em longas e apressadas procissões atrás do jardineiro que distribui a comida por fundas e largas malgas, partilhadas igualmente por gaivotas, pombos e rolas que atrevidamente se misturam com os residentes. Calado, olhar atento a tudo o que o envolve, Luís Patrício, assim se chama o jardineiro, mantém com a natureza uma profunda ligação e na altura do nascimento dos minúsculos pavões reconhece as diferentes “famílias”, e sabe as suas histórias, notando, preocupado, o desaparecimento de um ou outro pequenote, devido a uma agilidade felina, normalmente ao cair da tarde.

Não é habitual o mês de Dezembro adquirir relevância numa instituição militar, mas isso acontece no IUM e, uma vez mais, por força do seu jardineiro, a quem se “encomenda” a recriação do Natal, com a certeza de que das suas mãos, da sua sensibilidade e da sua imaginação resultará uma obra digna. A crise provocada pela covid interrompeu esse hábito de compor um presépio, à entrada do grande parque da instituição, sob um portentoso e velho cedro, ficando visível a quem quer que passe ou entre. E eram muitas as pessoas que se aproximavam da entrada para atentamente o olharem, incluindo turistas que o filmavam e fotografavam, manifestamente surpreendidos.

Esse vazio provocado pela covid foi felizmente interrompido, no feriado do dia 1 de Dezembro de 2024, altura em que se pôde observar de novo a azáfama, na montagem do grande presépio onde figura alguma falha, recriando ao estilo naïf todo um ambiente, marcado pela ternura, pela oferta e pela contemplação. Estão, assim, presentes, José, Maria e o Menino, os três reis magos, vários pastores e muitas ovelhas que se espalham pelo campo de musgo, onde não falta a frescura de um ribeiro e uma ponte. As árvores que preenchem todo o espaço foram escolhidas entre pequenos ramos de cedro e de alecrim florido, em tonalidade lilás. À noite, a magia torna-se mais vibrante pela luz forte que, orientada para o presépio, o ilumina festivamente.

Olhando o presépio à entrada do grande parque do Instituto Universitário Militar que nos deseja Boas Festas, “tocamos um homem” e não podemos deixar de sentir gratidão pela beleza do seu trabalho.