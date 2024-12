Marcelo e a felicidade que ele desconhecia

Estive a rever as declarações iniciais de Marcelo sobre o "ser feliz e não saber" e o remendo que tentou no dia seguinte (ou terá sido no mesmo dia à noite?), dizendo que se estava a referir a 2019 (?!) e, sinceramente, esta "explicação" esfarrapada não cola. Fica até um pouco triste ver Marcelo Rebelo de Sousa a tentar emendar o sentido das suas declarações anteriores. Sim, éramos felizes com menos 38 deputados do Chega que apareceram na Assembleia da República em 2024. Mas foi Marcelo que dissolveu a anterior Assembleia e acabou com a anterior felicidade... Estará arrependido? Já Macron, que também era feliz e agora não é, não cometeu esse erro. Assumiu a dissolução que provocou e não se queixou. Marcelo devia fazer o mesmo. E claro, falar menos de improviso. Alguém devia tentar ajudar Marcelo Rebelo de Sousa a terminar o seu mandato com dignidade.

Fernando Vieira, Lisboa

Mário Soares, defensor incondicional da liberdade

A coragem mostrada por Mário Soares na sua defesa da liberdade, antes e depois da revolução de 25 de Abril de 1974, deve ser enaltecida. Mário Soares é, talvez, o político português mais importante do século XX, considerando toda a sua luta pela democracia e pela liberdade realizada fora e dentro de Portugal. Por muito que possa custar a alguns, as comemorações do centenário do nascimento de Mário Soares são mais do que justas e oxalá que, ao nelas ser reafirmada toda a sua luta em prol da liberdade que hoje vivemos, alerte todos para o facto de que a liberdade, tal como a conhecemos, tem muitos inimigos e, por esse facto, não podemos considerá-la um facto consumado. É preciso defendê-la constantemente.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Votos no vazio

Há algo de comum entre o apoio ao potencial candidato à Presidência da República Gouveia e Melo e o recebido no passado por Tino de Rans: é o virem de fora dos circuitos partidários, não viverem no serralho. Apesar do vazio das expectativas quanto à sua capacidade e eventual desempenho como Presidente, o calceteiro de Penafiel conseguiu mais de cem mil votos. De Gouveia de Melo também pouco se sabe, mas pode vir a ter um resultado interessante, apesar do vazio actualmente existente quanto ao seu pensamento e opções políticas. Diria mesmo que, quanto menos falar, maior probabilidade de sucesso terá.

Esta atracção pelo vazio diferente é consequência da repulsa pelo vazio oficial. O normal seria que o Presidente da República fosse um senador, sobejamente conhecido e respeitado pelo eleitorado pelas suas ideias e as suas práticas. Alguém sobre o qual pouco vazio pairasse. E, quanto a candidatos com esse perfil, estamos um pouco no vazio.

Não ajudará também o perfil do actual Presidente, sobejamente falador e opinador, mas em tamanha escala e dispersão, que os excessos e superfluidades acabaram por criar uma outra espécie de vazio. Portanto, de uma forma ou de outra, perspectivam-se umas eleições assim em forma de vazio. Perigoso.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende