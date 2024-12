As caminhadas no Algarve são uma obra de arte

Ainda são o parente pobre do turismo algarvio, sobretudo se comparadas com o imbatível binómio sol e praia, mas as caminhadas começam a ganhar terreno na região mais a sul do país. "Após décadas à beira-mar, o turismo começou a olhar para o interior do Algarve, com trilhos e eventos dedicados à natureza, incluindo quatro – em breve cinco – festivais de caminhadas. O que mudou?", pergunta a Mara Gonçalves, que assistiu, em Novembro, à conferência de arranque do Walk & Art Fest, realizado em Barão de São João, Lagos, que procurou reflectir sobre o que tem mudado para se passar de uma desvalorização de décadas à consideração do turismo de natureza e das caminhadas "como produto estratégico" para promoção turística da região.

O que é que mudou, então?, pergunta a Mara, que aqui tenta elencar algumas respostas. Depois da conferência, foi caminhar por Barão de São João e ouvir as histórias que fizeram dela uma aldeia multicultural e artística. É seguir os passos dela.

É também passo a passo que Fábio Inácio anda a palmilhar o mundo. O Luís Octávio Costa apanhou-o no Nepal, onde o explorador de Torres Vedras tinha acabado de chegar ao pico Nangkartshang a cantarolar Quero é Viver, interpretado por Sara Correia. "Vou viver/Até quando eu não sei/Que me importa o que serei/Quero é viver". E grande parte da vida de Fábio é feita a caminhar, desta vez com um propósito: uma campanha de crowdfunding a favor da Rewilding Portugal, com o objectivo de angariar 8600 euros, um euro por cada quilómetro caminhado. O Luís Octávio tem mais detalhes.

E também foi ele que foi caminhar pelos bosques de Alfândega da Fé, com um grupo de quase 80 profissionais das cozinhas em Portugal. O Encontro Micológico dos Chefes foi organizado por Marco Gomes (restaurante Oficina, Porto) e foi uma deliciosa descoberta.

Bom fim-de-semana e boas fugas!