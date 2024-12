Novo líder, decisões na Champions e campeão português no Brasil

Pelo título dá para ver que há muita coisa a acontecer nos próximos dias. E o aquecimento é importante para não perder o essencial. A começar pelo campeonato nacional da I Liga, onde o líder Sporting tem vindo a desperdiçar pontos (como esta quinta-feira com o Moreirense) o que pode permitir a que FC Porto e Benfica alcancem e até ultrapassem (no caso dos benfiquistas) os ainda primeiros classificados.

Neste sábado, "dragões" e "águias" vão tentar aproveitar os tropeções dos "leões" e são os "encarnados" os primeiros a ser colocados à prova, em casa, contra um Vitória que está a realizar um bom campeonato e que também tem como aliciante o facto de, se vencer na Luz, alcança os rivais do Sp. Braga.

Logo a seguir será a vez do FC Porto defrontar o Famalicão, sabendo que em caso de triunfo alcança o Sporting no topo da classificação. Aqui encontra o calendário e o horário das transmissões televisivas dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação relativa à II Liga.

A meio da semana regressam as competições europeias para os principais emblemas nacionais. O Sporting é o primeiro a entrar em acção, defrontando na Bélgica o Club Brugge em jogo da Liga dos Campeões. Na quarta-feira é a vez do Benfica, que recebe o Bolonha.

A Liga Europa tem a esmagadora maioria dos seus encontros na quinta, com o FC Porto a receber os dinamarqueses do Midtjylland e o Sp. Braga a deslocar-se a casa da Roma – já agora o Manchester United de Ruben Amorim vai à república Checa defrontar o V. Plzen. Na Liga Conferência, o Vitória desloca-se ao terreno do St. Gallen.

Nos próximos dias, para além dos jogos há ainda sorteios e decisões a tomar em atenção. Na quarta-feira decide-se quem vai organizar o Mundial 2030 de futebol e Portugal, Espanha e Marrocos estão bem posicionados para o conseguir. Já na sexta-feira realiza-se o sorteio dos grupos da fase de qualificação da zona Europa para o Mundial 2026.

No futebol internacional, destaque para domingo, quando o Brasileirão vai ficar a conhecer quem é o novo campeão. Certo é que será um treinador português a festejar e Artur Jorge, técnico do Botafogo é o mais bem posicionado, já que lhe basta um empate ou nem isso se o Palmeiras de Abel Ferreira não vencer o seu jogo.

Nos principais campeonatos europeus, em Inglaterra haverá um duelo entre dois treinadores portugueses (Ruben Amorim e Nuno Espírito Santo), quando o Manchester United jogar neste sábado com o Nottingham Forest ao final da tarde.

Na Fórmula 1, Abu Dhabi recebe o último Grande Prémio da temporada. A corrida principal está marcada para as 13h de Lisboa de domingo e há muita expectativa depois de uma semana em que o recém-consagrado campeão do mundo, Max Verstappen, recebeu duras críticas por parte de alguns colegas de pista.

No basquetebol, o Benfica recebe os espanhóis do Manresa na terça-feira, em partida da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, sem que ainda registe qualquer vitória na prova. Já na Taça Europa, o FC Porto, na quarta-feira, em jogo da segunda jornada da segunda ronda da fase de grupos, recebe os turcos do Bursa.

No hóquei em patins há mais uma jornada da Liga dos Campeões e na quinta-feira à noite o Óquei de Barcelos defronta os espanhóis do Reus, no Minho, enquanto Benfica e Oliveirense medem forças na Luz e o Valongo recebe os espanhóis do Liceo. Já na sexta-feira jogo grande entre FC Porto e Barcelona.

