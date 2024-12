Rebeldes sírios já chegaram aos subúrbios de Damasco

A aliança de forças militares que há uma semana e meia iniciou uma ofensiva contra o regime da Síria, em Alepo, no Norte do país, diz ter começado a cercar Damasco, a capital onde, segundo a agência de notícias oficial síria, o Presidente Bashar al-Assad ainda se encontra.

De acordo com Hassan Abdul-Ghani, um comandante do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que lidera a aliança, trata-se da “fase final” da ofensiva. Ghani escreveu no Telegram que os combatentes estão a dirigir-se do Sul da Síria para Damasco.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização com sede no Reino Unido, mas muitos activistas anti-Assad no terreno, diz que os rebeldes já se encontram em pelo menos três subúrbios de Damasco – Maadamiyah, Jaramana e Daraya –, enquanto outros combatentes da oposição avançam vindos do Leste do país, em direcção a Harasta, também nos arredores da capital.

Em declarações à televisão estatal, o ministro do Interior garante que as forças leais ao regime montaram “um cordão militar e de segurança muito forte nos arredores de Damasco e na sua zona rural”. “Ninguém pode penetrar nesta linha defensiva que nós, as forças armadas, estamos a construir”, afirmou Mohammed al-Rahmoun.

É difícil acreditar que assim seja, depois dos progressos de uma rapidez inacreditável que levaram os rebeldes a conquistar o controlo de cidades tão importantes como Alepo, Hama, Homs, Deir Ezzor e Deraa, esta última, berço da revolução de 2011, já neste sábado. Mas o maior sinal de que o regime está por um fio vem das imagens de sírios desarmados que saem à rua em festa, derrubando estátuas de Bashar e do seu pai, Hafez al-Assad, ou ocupando edifícios militares e civis do Estado.

“Esta mudança é talvez indicativa da completa implosão da segurança do Estado”, escreve no site da BBC o jornalista Paul Brown, descrevendo as imagens verificadas que mostram homens e mulheres a celebrar o derrube da estátua de Hafez em Hama, na quinta-feira à noite, ou “uma grande bandeira síria vista a ser rasgada por pessoas em Moadamyeh, a sul da capital”.

“A Síria é nossa, não da família Assad”, gritaram os habitantes de Jaramana, uma cidade a oito quilómetros de Damasco, enquanto destruíam uma estátua de Hafez, neste sábado. Jovens a bater palmas, um homem com uma criança ao colo, sons de buzinas em redor, é isso que mostra o vídeo partilhado na rede X (antigo Twitter) por Rami Jarah, activista anti-regime que fugiu de Damasco em Outubro de 2011 e fundou depois uma organização noticiosa especializada em cobrir acontecimentos em áreas sob repressão, a ANA PRESS.