Líbano encerra fronteiras com a Síria, à excepção de Beirute-Damasco

O Líbano encerrou esta sexta-feira, 6 de Dezembro, as suas fronteiras terrestres com a Síria, com excepção do principal posto fronteiriço do país, que liga Beirute a Damasco.

Horas antes, as Forças de Defesa de Israel (IDF) tinham atingido várias zonas fronteiriças entre território libanês e sírio, em particular o posto da cidade de Arida, no Norte do Líbano, alegando tratar-se de um ponto de passagem de armamento para o Hezbollah.

Os libaneses também utilizaram nos últimos meses as passagens para a Síria para fugir à violência do regime israelita, que desde finais de Setembro matou perto de 4000 pessoas no Líbano, segundo números divulgados pelas autoridades do país.

Também nesta sexta-feira, os rebeldes sírios afirmaram ter chegado às portas de Homs, a cerca de 20 quilómetros da fronteira com o Líbano, deixando um último apelo às forças leais ao regime de Bashar al-Assad na cidade para que desertassem.

A Jordânia também já encerrou o seu único posto fronteiriço de passagem de pessoas e mercadorias para a Síria, depois de, na última madrugada, grupos armados terem atacado o lado sírio da mesma passagem.

As IDF anunciaram estar a “reforçar as forças aéreas e terrestres na zona dos Montes Golã”, território sírio ocupado por Israel.