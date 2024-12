Gana vai a votos no meio de uma grave crise económica

O povo do Gana é chamado este sábado às urnas para as eleições presidenciais e legislativas destinadas a escolher o sucessor de Nana Akufo-Addo, que não se pode candidatar depois de ter completado o limite de dois mandatos, numa votação que terá lugar perante o agravamento da crise económica, impulsionada pela inflação e pelo aumento dos preços dos produtos básicos.

As eleições serão as nonas realizadas no país africano desde a reintrodução do multipartidarismo em 1992, na sequência da adopção de uma nova Constituição, 11 anos depois de um golpe de Estado liderado por Jerry Rawlings ter derrubado o então Presidente, Hilla Limann, e posto fim à Terceira República.

Mais uma vez, as eleições estão a preparar-se para ser um confronto entre os dois principais partidos do país, o Novo Partido Patriótico (NPP) e o Congresso Nacional Democrático (NDC), que até agora partilharam 16 anos à frente do país desde 1992.

O próprio Rawlings, do NDC, cumpriu dois mandatos entre 1992 e 2000, após as suas vitórias, tendo sido substituído por John Kufuor, do NPP, que liderou o país até 2008. Posteriormente, John Atta Mills e John Dramani Mahama, do NDC, cumpriram um mandato cada um, antes de Akufo-Addo reconduzir o NPP ao poder.

Neste caso, o NPP escolheu como candidato o actual vice-presidente, Mahamudu Bawumia, para levar a cabo a tarefa histórica de ganhar um terceiro mandato consecutivo, algo que o próprio Mahama, que é o principal candidato e espera regressar à Presidência do Gana, tentará impedir.

Bawumia, um economista de 61 anos e antigo vice-governador do Banco Central, tornou-se o primeiro muçulmano a liderar um dos dois principais partidos do Gana desde o regresso da democracia e o primeiro político que não é membro do grupo étnico de língua Akan a chefiar o NPP, para além de ocupar o cargo de vice-presidente desde 2017.

O político enfrentará um pesado fardo antes das eleições, uma vez que se tornou o rosto da política económica de Akufo-Addo nos últimos anos e, por conseguinte, a pessoa identificada como responsável pela actual crise, uma das mais graves das últimas décadas.

A situação poderá ser aproveitada por Mahama, de 66 anos, que aspira a explorar o descontentamento social para vencer, apesar de durante o seu mandato ter havido uma sucessão de críticas à sua administração e acusações de corrupção contra o seu círculo e membros do Governo, o que, em parte, levou à sua derrota em 2016.

Mahama, que foi vice-presidente entre 2009 e 2012 e ascendeu à presidência após a morte de Atta Mills, ainda em funções, já tentou, sem sucesso, regressar ao cargo em 2020, desta vez com a antiga ministra da Educação Jane Naana Opoku-Agyemang como sua companheira de candidatura.

A comissão eleitoral autorizou mais dez outros candidatos presidenciais, incluindo os independentes Nana Kwame Bediako e Alan Kyerematen, embora a crescente polarização na política sugira que a batalha se centrará novamente nas lutas entre o NPP e o NDC, salvo surpresas de última hora.

Crise económica

A campanha de todos os candidatos tem-se centrado na crise económica, depois de as promessas de Akufo-Addo – que fez história em 2016 ao tornar-se o primeiro a derrotar um presidente em funções – de melhorar a situação não terem dado frutos, aumentando a frustração dos ganeses.

Akufo-Addo tinha prometido, antes de chegar ao poder, que iria empreender uma série de mudanças fundamentais para reanimar a economia do Gana após o colapso da moeda local, o cedi, durante o mandato de Mahama, cujo último período foi marcado por manifestações contra as suas políticas económicas e os cortes de energia.

No entanto, apesar dos investimentos em programas sociais e do aumento dos salários dos professores e dos trabalhadores do sector da saúde, bem como do aumento das receitas provenientes das exportações de petróleo, a subida da inflação e da dívida pública levou as autoridades a pedir um novo resgate financeiro ao Fundo Monetário Internacional (FMI), após um incumprimento em 2022.

O Banco Mundial refere no seu site que “Akufo-Addo enfrentou um clima muito mais desafiante durante o seu segundo mandato” e sublinha que o aumento da dívida pública resulta, em grande parte, de “medidas fiscais face a choques externos” na sequência da pandemia do coronavírus.

A situação fez aumentar os níveis de pobreza desde 2020, um período marcado por um “fraco” crescimento económico e por “despesas públicas limitadas” devido às pressões sobre o país, prevendo-se que a pobreza aumente para 31,5 por cento da população em 2025.

Em contrapartida, o país conseguiu manter a segurança face ao aumento das operações de grupos jihadistas no Sahel, particularmente activos no seu vizinho do Norte, o Burkina Faso, e que lançaram ataques em várias regiões do Togo e da Costa do Marfim.

De facto, o país está situado numa região que foi abalada nos últimos cinco anos por uma série de golpes de Estado militares motivados, em parte, pelo aumento da insegurança – como nos casos do Burkina Faso, do Mali e do Níger – e pela expansão das redes jihadistas em direcção ao golfo da Guiné.

A situação tem suscitado preocupações a nível internacional, sobretudo porque levou as juntas militares a distanciarem-se da antiga metrópole, a França, e dos seus aliados ocidentais, e a aproximarem-se da Rússia, o que também afectou os laços com países como o Gana.

Pacto de paz

A atenção está também centrada no processo pós-eleitoral no Gana, especialmente na eventualidade de as eleições conduzirem a disputas políticas ou a tensões em torno da transição, que tem decorrido de forma ordenada e tranquila nos últimos mandatos.

De facto, tanto Bawumia como Mahama assinaram um pacto com os outros dez candidatos presidenciais, declarando o seu empenho em promover a paz e a tranquilidade no rescaldo das eleições e comprometendo-se a tratar quaisquer queixas ou desacordos sobre o processo através dos canais legais.

“Expresso o meu total empenho em trabalhar dentro das regras e em colaborar com todos para garantir eleições pacíficas”, afirmou o actual vice-presidente, após o que Mahama apelou à “promoção da paz” e ao “trabalho conjunto para criar um clima propício a eleições livres, justas e pacíficas”.

Cerca de 18,7 milhões de pessoas estão inscritas para participar nas eleições, para as quais foram instaladas cerca de 41.000 assembleias de voto e que determinarão a composição do novo Parlamento unicameral com 275 lugares.

De facto, a votação será também marcada pela última disputa política em torno do órgão legislativo, depois de o Supremo Tribunal ter anulado, a 12 de Novembro, a decisão do presidente do Parlamento, Alban Bagbib, de declarar vagos quatro lugares, devolvendo a maioria ao NPP.

A actual composição do Parlamento reflecte a disputa histórica entre os dois principais partidos, que dispõem de 137 lugares cada um, embora exista um candidato independente que apoiou o partido no poder durante toda a legislatura, desequilibrando a balança e provocando numerosas fricções.