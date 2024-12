Falha primeira tentativa da oposição para destituir Presidente da Coreia do Sul

O prazo para que fosse votada a moção de destituição do Presidente Yoon Suk-yeol só terminava depois da meia-noite (00h48 em Seul, 15h48, em Portugal continental), mas a sessão da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, boicotada pelo partido no poder, acabou por não se prolongar até ao limite.

“A votação não pode ter lugar” porque não foi atingido o quórum, anunciou pelas 21h30 o presidente do Parlamento, Woo Won-shik, do Partido Democrático (PD, de centro esquerda), na oposição. Antes do início da votação​ quase todos os deputados do Partido do Poder Popular (PPP, centro-direita), que apoiou a candidatura de Yoon, tinham abandonado o hemiciclo.

Enquanto os funcionários parlamentares contavam os votos, a multidão de mais de 150 mil pessoas reunida diante do Parlamento manteve-se em silêncio a assistir à transmissão num ecrã gigante. “Alguns deixam escapar gemidos de desilusão. Alguns gritam para o ecrã. De seguida, a multidão começa a gritar ‘impeach impeach’”, descreveu Tessa Wong, jornalista da BBC. “Uma mulher ao nosso lado grita de dor e enterra o rosto no peito do companheiro. Depois limpa as lágrimas.”

Como esperado, a oposição sul-coreana já confirmou que vai tentar de novo a destituição de Yoon, o que poderá acontecer a partir da próxima quarta-feira. Num discurso à multidão, o líder do PD, Lee Jae-myung, pediu desculpa por “não ser capaz de produzir os resultados desejados devido às nossas falhas”, garantindo que o seu partido “não vai desistir”. “Vamos definitivamente destituir Yoon Suk Yeol, que se tornou o pior risco para a República da Coreia”, prometeu nos degraus da Assembleia.

Já o PPP afirmou que vai procurar uma maneira “mais ordenada e responsável” de resolver a crise.

Numa Assembleia de 300 lugares, eram precisos 200 votos para que o “impeachment” fosse aprovado. Na prática, isso implicaria que oito deputados do PPP se aliassem à iniciativa do PD e decidissem deixar cair o Presidente que na terça-feira declarou, de forma totalmente inesperada, a lei marcial, acto que o partido da oposição descreveu como “um grave acto de rebelião” e “uma base perfeita para a destituição”.

Desde o início da sessão, ao final do dia, milhares de sul-coreanos reuniram-se no exterior do Parlamento, apesar dos dois graus negativos. O objectivo, diziam aos jornalistas, era pedir a demissão do chefe de Estado e impedir o regresso dos militares, que na madrugada de quarta-feira entraram e bloquearam a Assembleia, chegando a entrar em confrontos com alguns membros da oposição e com manifestantes que ali acorreram depois de Yoon ter publicado um decreto a proibir “toda a actividade política”.

“Prendam Yoon Suk Yeol, destituam Yoon Suk Yeol!”, gritou-se neste sábado. “Cerquem a Assembleia Nacional”, ouviu-se.