Neste teatro há sopradores de imagens para pessoas cegas: “Ajuda à compreensão da peça”

No Teatro Ibérico, voluntários sopram aos ouvidos de pessoas cegas ou com baixa visão o que se vê no palco. Projecto começou neste espaço em Lisboa, mas a vontade é que se expanda por mais locais.

No palco, um actor veste uma T-shirt e põe uns suspensórios. Está de costas. Só vemos que é um palhaço depois de pôr um chapéu e se virar. Todo o público o fica a saber quando o próprio diz ao microfone: “Palhaço! Palhaço!” Com tudo isto a acontecer, numa das filas da plateia, Fátima Alves sussurra ao ouvido de uma outra pessoa tudo o que acontece no palco – ou melhor, sopra imagens que se observam no cenário: “Baixa-se/Abre a boca com os dentes bem visíveis/Fio do microfone na boca/Tira o chapéu/Fica de frente para a plateia/Escurece/Blackout.”